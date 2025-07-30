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Суд ФРГ отклонил доводы банка из России о невозможности оплаты сбора
Суд ФРГ отклонил доводы банка из России о невозможности оплаты сбора - 30.07.2025, ПРАЙМ
Суд ФРГ отклонил доводы банка из России о невозможности оплаты сбора
Федеральный конституционный суд Германии не принял доводы неназванного российского банка о невозможности оплатить судебный сбор из-за отключения от системы... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:39+0300
2025-07-30T12:39+0300
2025-07-30T12:39+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Федеральный конституционный суд Германии не принял доводы неназванного российского банка о невозможности оплатить судебный сбор из-за отключения от системы SWIFT, следует из решения суда. Ранее два региональных немецких суда отказались принимать иск российского банка из-за того, что он не смог оплатить сбор на судебные издержки, говорится в релизе на сайте суда. После этого банк попытался обжаловать решение в вышестоящей инстанции, заявив об объективном отсутствии возможности оплатить этот сбор из-за отключения от системы обработки платежей SWIFT. "Третья палата первого сената федерального конституционного суда не приняла к рассмотрению конституционную жалобу", - сообщает суд. Суд отклонил жалобу банка на нарушение его конституционного права на доступ к правосудию, подкрепленную доводами о том, что подача иска, согласно немецкому законодательству, может быть произведена и без немедленной оплаты сбора в случае, если она вызывает трудности, а результат рассмотрения дела заведомо "не кажется бесперспективным". Согласно решению суда, банк не предоставил достаточных доказательств нарушения своих прав. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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банки, финансы, запад, германия, владимир путин, swift
Экономика, Банки, Финансы, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, SWIFT
Суд ФРГ отклонил доводы банка из России о невозможности оплаты сбора
Суд ФРГ отклонил доводы банка из России о невозможности оплаты сбора из-за SWIFT
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Федеральный конституционный суд Германии не принял доводы неназванного российского банка о невозможности оплатить судебный сбор из-за отключения от системы SWIFT, следует из решения суда.
Ранее два региональных немецких суда отказались принимать иск российского банка из-за того, что он не смог оплатить сбор на судебные издержки, говорится в релизе на сайте суда. После этого банк попытался обжаловать решение в вышестоящей инстанции, заявив об объективном отсутствии возможности оплатить этот сбор из-за отключения от системы обработки платежей SWIFT.
"Третья палата первого сената федерального конституционного суда не приняла к рассмотрению конституционную жалобу", - сообщает суд.
Суд отклонил жалобу банка на нарушение его конституционного права на доступ к правосудию, подкрепленную доводами о том, что подача иска, согласно немецкому законодательству, может быть произведена и без немедленной оплаты сбора в случае, если она вызывает трудности, а результат рассмотрения дела заведомо "не кажется бесперспективным". Согласно решению суда, банк не предоставил достаточных доказательств нарушения своих прав.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Доля доллара в расчетах через SWIFT в июне опустилась до 47,19%