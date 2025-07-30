https://1prime.ru/20250730/sud-860122306.html

Суд приостановил права иностранного владельца "Альфа инвестиций"

Суд приостановил права иностранного владельца "Альфа инвестиций" - 30.07.2025, ПРАЙМ

Суд приостановил права иностранного владельца "Альфа инвестиций"

Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства финансов России приостановил осуществление корпоративных прав люксембургской Alfa Capital... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T15:18+0300

2025-07-30T15:18+0300

2025-07-30T15:18+0300

бизнес

финансы

россия

московская область

минфин рф

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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства финансов России приостановил осуществление корпоративных прав люксембургской Alfa Capital Investments Holdings в ее дочерней компании "Альфа инвестиции", входящей в перечень российских экономически значимых организаций (ЭЗО), следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в среду рассмотрения заявления.

https://1prime.ru/20250729/shtraf-860078188.html

московская область

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бизнес, финансы, россия, московская область, минфин рф