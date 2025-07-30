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Суд приостановил права иностранного владельца "Альфа инвестиций"
Суд приостановил права иностранного владельца "Альфа инвестиций" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Суд приостановил права иностранного владельца "Альфа инвестиций"
Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства финансов России приостановил осуществление корпоративных прав люксембургской Alfa Capital... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:18+0300
2025-07-30T15:18+0300
2025-07-30T15:18+0300
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства финансов России приостановил осуществление корпоративных прав люксембургской Alfa Capital Investments Holdings в ее дочерней компании "Альфа инвестиции", входящей в перечень российских экономически значимых организаций (ЭЗО), следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в среду рассмотрения заявления.
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Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Московская область, Минфин РФ
Суд приостановил права иностранного владельца "Альфа инвестиций"
Суд приостановил деятельность Alfa Capital Investments Holdings