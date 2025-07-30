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Суд приостановил права иностранного владельца "Альфа инвестиций" - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Суд приостановил права иностранного владельца "Альфа инвестиций"
Суд приостановил права иностранного владельца "Альфа инвестиций" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Суд приостановил права иностранного владельца "Альфа инвестиций"
Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства финансов России приостановил осуществление корпоративных прав люксембургской Alfa Capital... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:18+0300
2025-07-30T15:18+0300
бизнес
финансы
россия
московская область
минфин рф
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства финансов России приостановил осуществление корпоративных прав люксембургской Alfa Capital Investments Holdings в ее дочерней компании "Альфа инвестиции", входящей в перечень российских экономически значимых организаций (ЭЗО), следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в среду рассмотрения заявления.
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бизнес, финансы, россия, московская область, минфин рф
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Московская область, Минфин РФ
15:18 30.07.2025
 
Суд приостановил права иностранного владельца "Альфа инвестиций"

Суд приостановил деятельность Alfa Capital Investments Holdings

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства финансов России приостановил осуществление корпоративных прав люксембургской Alfa Capital Investments Holdings в ее дочерней компании "Альфа инвестиции", входящей в перечень российских экономически значимых организаций (ЭЗО), следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в среду рассмотрения заявления.
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