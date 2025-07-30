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"Пора объявить о победе". В США обратились к России с неожиданным призывом - 30.07.2025, ПРАЙМ
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"Пора объявить о победе". В США обратились к России с неожиданным призывом
"Пора объявить о победе". В США обратились к России с неожиданным призывом - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Пора объявить о победе". В США обратились к России с неожиданным призывом
Поскольку Россия в существенной мере выполнила поставленные задачи, "настал момент объявить о победе" в конфликте на Украине, заявил в материале для The... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T17:36+0300
2025-07-30T17:50+0300
политика
конфликт на украине
россия
победа
украина
нейтралитет
нато
сша
европа
мнение
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Поскольку Россия в существенной мере выполнила поставленные задачи, "настал момент объявить о победе" в конфликте на Украине, заявил в материале для The National Interest экс-советник президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего Томас Грэм. Он считает, что, продолжая боевые действия, Российская Федерация расходует ресурсы, вместо того, чтобы направить их на повышения своей конкурентоспособности в ситуации, когда усиливающееся соперничество между ведущими державами становится определяющим трендом в мировой повестке.Тем более вероятность вступления Украины в НАТО, по утверждению Грэма, практически ровна нулю, поскольку ни Соединенные Штаты, ни государства Евросоюза не пойдут на риск прямой военной конфронтации с Российской Федерации ради того, чтобы гарантировать безопасность Киеву.Еще одним аргументом в пользу объявления Россией победы, как считает Грэм, может стать ограничение численности вооруженных сил Украины и ее связей в области безопасности с Брюсселем и Вашингтоном - соответствующей договоренности, по мнению советника, вполне можно достичь на переговорах о характере украинского нейтралитета. И это, подчеркивает Грэм, "с точки зрения России будет расценено как демилитаризация".
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конфликт на украине, россия, победа, украина, нейтралитет, нато, сша, европа, мнение
Политика, Конфликт на Украине, РОССИЯ, Победа, УКРАИНА, Нейтралитет, НАТО, США, ЕВРОПА, мнение
17:36 30.07.2025 (обновлено: 17:50 30.07.2025)
 
"Пора объявить о победе". В США обратились к России с неожиданным призывом

Экс-советник Буша: России пора объявить о победе в конфликте на Украине

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк" Празднование Нового года в Москве
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Поскольку Россия в существенной мере выполнила поставленные задачи, "настал момент объявить о победе" в конфликте на Украине, заявил в материале для The National Interest экс-советник президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.
Он считает, что, продолжая боевые действия, Российская Федерация расходует ресурсы, вместо того, чтобы направить их на повышения своей конкурентоспособности в ситуации, когда усиливающееся соперничество между ведущими державами становится определяющим трендом в мировой повестке.
Тем более вероятность вступления Украины в НАТО, по утверждению Грэма, практически ровна нулю, поскольку ни Соединенные Штаты, ни государства Евросоюза не пойдут на риск прямой военной конфронтации с Российской Федерации ради того, чтобы гарантировать безопасность Киеву.
Еще одним аргументом в пользу объявления Россией победы, как считает Грэм, может стать ограничение численности вооруженных сил Украины и ее связей в области безопасности с Брюсселем и Вашингтоном - соответствующей договоренности, по мнению советника, вполне можно достичь на переговорах о характере украинского нейтралитета. И это, подчеркивает Грэм, "с точки зрения России будет расценено как демилитаризация".
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ПолитикаКонфликт на УкраинеРОССИЯПобедаУКРАИНАНейтралитетНАТОСШАЕВРОПАмнение
 
 
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