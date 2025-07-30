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"Не хочет слушать": на Западе заметили странную деталь ультиматума Трампа - 30.07.2025, ПРАЙМ
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"Не хочет слушать": на Западе заметили странную деталь ультиматума Трампа
"Не хочет слушать": на Западе заметили странную деталь ультиматума Трампа - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Не хочет слушать": на Западе заметили странную деталь ультиматума Трампа
Решение главы Белого дома Дональда Трампа сократить сроки ультиматумов при переговорах свидетельствует о его слабости. Таким мнением в эфире на YouTube... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T08:19+0300
2025-07-30T08:19+0300
политика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Решение главы Белого дома Дональда Трампа сократить сроки ультиматумов при переговорах свидетельствует о его слабости. Таким мнением в эфире на YouTube поделился британский геополитический аналитик Александр Меркурис."Редко в переговорах сокращают сроки ультиматумов. Это делается, чтобы оказать давление на оппонента. Но чаще всего это говорит лишь о слабости и переживаниях у тех, кто ультиматум и поставил", - заметил Меркурис.По словам аналитика, необходимо помнить, что никто никогда не узнает о настоящих замыслах американского президента. Кроме того, глава Белого дома уже оказался в ловушке, в которую сам себя и загнал.Меркурис подчеркнул, что российская сторона и лично Путин не раз говорили о том, как должен закончится украинский конфликт, Трамп просто не хочет слушать. По этой причине, Москва побеждает, заключил он.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
08:19 30.07.2025
 
"Не хочет слушать": на Западе заметили странную деталь ультиматума Трампа

Аналитик Меркурис: сокращение сроков ультиматума подтверждает слабость Трампа

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Решение главы Белого дома Дональда Трампа сократить сроки ультиматумов при переговорах свидетельствует о его слабости. Таким мнением в эфире на YouTube поделился британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Редко в переговорах сокращают сроки ультиматумов. Это делается, чтобы оказать давление на оппонента. Но чаще всего это говорит лишь о слабости и переживаниях у тех, кто ультиматум и поставил", - заметил Меркурис.
По словам аналитика, необходимо помнить, что никто никогда не узнает о настоящих замыслах американского президента. Кроме того, глава Белого дома уже оказался в ловушке, в которую сам себя и загнал.
Меркурис подчеркнул, что российская сторона и лично Путин не раз говорили о том, как должен закончится украинский конфликт, Трамп просто не хочет слушать. По этой причине, Москва побеждает, заключил он.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Трамп назвал меры против России по истечении срока ультиматума по Украине
Вчера, 21:59
 
ПолитикаСШАДональд Трамп
 
 
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