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"Не хочет слушать": на Западе заметили странную деталь ультиматума Трампа
"Не хочет слушать": на Западе заметили странную деталь ультиматума Трампа - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Не хочет слушать": на Западе заметили странную деталь ультиматума Трампа
Решение главы Белого дома Дональда Трампа сократить сроки ультиматумов при переговорах свидетельствует о его слабости. Таким мнением в эфире на YouTube... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T08:19+0300
2025-07-30T08:19+0300
2025-07-30T08:19+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Решение главы Белого дома Дональда Трампа сократить сроки ультиматумов при переговорах свидетельствует о его слабости. Таким мнением в эфире на YouTube поделился британский геополитический аналитик Александр Меркурис."Редко в переговорах сокращают сроки ультиматумов. Это делается, чтобы оказать давление на оппонента. Но чаще всего это говорит лишь о слабости и переживаниях у тех, кто ультиматум и поставил", - заметил Меркурис.По словам аналитика, необходимо помнить, что никто никогда не узнает о настоящих замыслах американского президента. Кроме того, глава Белого дома уже оказался в ловушке, в которую сам себя и загнал.Меркурис подчеркнул, что российская сторона и лично Путин не раз говорили о том, как должен закончится украинский конфликт, Трамп просто не хочет слушать. По этой причине, Москва побеждает, заключил он.
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Политика, США, Дональд Трамп
"Не хочет слушать": на Западе заметили странную деталь ультиматума Трампа
Аналитик Меркурис: сокращение сроков ультиматума подтверждает слабость Трампа
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
Решение главы Белого дома Дональда Трампа сократить сроки ультиматумов при переговорах свидетельствует о его слабости. Таким мнением в эфире на YouTube поделился
британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Редко в переговорах сокращают сроки ультиматумов. Это делается, чтобы оказать давление на оппонента. Но чаще всего это говорит лишь о слабости и переживаниях у тех, кто ультиматум и поставил", - заметил Меркурис.
По словам аналитика, необходимо помнить, что никто никогда не узнает о настоящих замыслах американского президента. Кроме того, глава Белого дома уже оказался в ловушке, в которую сам себя и загнал.
Меркурис подчеркнул, что российская сторона и лично Путин не раз говорили о том, как должен закончится украинский конфликт, Трамп просто не хочет слушать. По этой причине, Москва побеждает, заключил он.
Трамп назвал меры против России по истечении срока ультиматума по Украине