https://1prime.ru/20250730/tramp-860091037.html

"Не хочет слушать": на Западе заметили странную деталь ультиматума Трампа

"Не хочет слушать": на Западе заметили странную деталь ультиматума Трампа - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Не хочет слушать": на Западе заметили странную деталь ультиматума Трампа

Решение главы Белого дома Дональда Трампа сократить сроки ультиматумов при переговорах свидетельствует о его слабости. Таким мнением в эфире на YouTube... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T08:19+0300

2025-07-30T08:19+0300

2025-07-30T08:19+0300

политика

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Решение главы Белого дома Дональда Трампа сократить сроки ультиматумов при переговорах свидетельствует о его слабости. Таким мнением в эфире на YouTube поделился британский геополитический аналитик Александр Меркурис."Редко в переговорах сокращают сроки ультиматумов. Это делается, чтобы оказать давление на оппонента. Но чаще всего это говорит лишь о слабости и переживаниях у тех, кто ультиматум и поставил", - заметил Меркурис.По словам аналитика, необходимо помнить, что никто никогда не узнает о настоящих замыслах американского президента. Кроме того, глава Белого дома уже оказался в ловушке, в которую сам себя и загнал.Меркурис подчеркнул, что российская сторона и лично Путин не раз говорили о том, как должен закончится украинский конфликт, Трамп просто не хочет слушать. По этой причине, Москва побеждает, заключил он.

https://1prime.ru/20250729/tramp-860085829.html

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сша, дональд трамп