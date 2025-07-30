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"Не сработает": ультиматум Трампа обречен на провал, считает экономист

"Не сработает": ультиматум Трампа обречен на провал, считает экономист - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Не сработает": ультиматум Трампа обречен на провал, считает экономист

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что ультиматум США в адрес России не принесет результатов и Вашингтону следует... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T08:31+0300

2025-07-30T08:31+0300

2025-07-30T08:31+0300

политика

сша

дональд трамп

ультиматум

джеффри сакс

россия

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что ультиматум США в адрес России не принесет результатов и Вашингтону следует сосредоточиться на дипломатии."Это (ультиматум. — Прим. ред.)провал. Все это просто не сработает. Лучше всего сейчас американскую дипломатию характеризует слово "неадекватная". Вся внешняя политика США при Трампе, Байдене, любом президенте, основана на невероятном военном высокомерии, таком, что они хотят закончить любой конфликт на своих условиях, будь то Россия, Иран, Китай", — сказал Сакс в видео на YouTube.Экономист также отметил, что США теряют влияние на страны глобального Юга, поскольку у них теперь есть возможности и желание отвечать американской политике. Эпоха ультиматумов и односторонних требований, по его словам, ушла в прошлое и не может быть возвращена.Эксперт подчеркнул, что идея об отсутствии необходимости в дипломатии ошибочна: США действуют произвольно и требуют подчинения от других, но такой подход уже не работает. Он также указал, что попытки президента США Дональда Трампа быстро завершить конфликт на Украине путем давления были изначально обречены на провал."В Газе мира нет, с Ираном сделки нет, с Китаем торговой сделки нет. Трамп лишь требует и приказывает, но это ни к чему не приводит", — заключил Сакс.Ранее Трамп объявил о сокращении срока перемирия между Россией и Украиной с 50 до 10 дней. В случае неудачи переговоров он намерен ввести дополнительные пошлины, санкции или другие меры, однако признал сомнения в эффективности таких рестрикций.

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сша, дональд трамп, ультиматум, джеффри сакс, россия