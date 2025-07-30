https://1prime.ru/20250730/tramp-860091888.html

"Они просчитались": в США сделали признание о России после угроз Трампа

"Они просчитались": в США сделали признание о России после угроз Трампа - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Они просчитались": в США сделали признание о России после угроз Трампа

В Вашингтоне желают уничтожения России, однако это невозможно. Таким мнением на YouTubе поделился полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T08:37+0300

2025-07-30T08:37+0300

2025-07-30T08:37+0300

политика

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне желают уничтожения России, однако это невозможно. Таким мнением на YouTubе поделился полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.По словам Макгрегора, администрация американского лидера, а также те, кто финансировал его предвыборную кампанию, поставили перед собой цель уничтожить Россию."Эти люди ни при каких условиях не хотят признавать, что просчитались, ошиблись. Трампу проще угрожать и провоцировать, чем заняться настоящим урегулированием конфликта", - заметил эксперт.У Трампа была возможность полностью изменить вектор мировой политики, но от отказался от этого. В Киеве же только рады такому исходу, так как помощь со стороны западных союзников, очевидно, увеличится, резюмировал он.

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