https://1prime.ru/20250730/tramp-860091888.html
"Они просчитались": в США сделали признание о России после угроз Трампа
"Они просчитались": в США сделали признание о России после угроз Трампа - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Они просчитались": в США сделали признание о России после угроз Трампа
В Вашингтоне желают уничтожения России, однако это невозможно. Таким мнением на YouTubе поделился полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T08:37+0300
2025-07-30T08:37+0300
2025-07-30T08:37+0300
политика
россия
сша
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053400_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e20d59ca9c5f25d922183e1cb0a0998f.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне желают уничтожения России, однако это невозможно. Таким мнением на YouTubе поделился полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.По словам Макгрегора, администрация американского лидера, а также те, кто финансировал его предвыборную кампанию, поставили перед собой цель уничтожить Россию."Эти люди ни при каких условиях не хотят признавать, что просчитались, ошиблись. Трампу проще угрожать и провоцировать, чем заняться настоящим урегулированием конфликта", - заметил эксперт.У Трампа была возможность полностью изменить вектор мировой политики, но от отказался от этого. В Киеве же только рады такому исходу, так как помощь со стороны западных союзников, очевидно, увеличится, резюмировал он.
https://1prime.ru/20250730/tramp-860091037.html
сша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053400_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a36452426633cc159da03185a696c4e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, запад
Политика, РОССИЯ, США, ЗАПАД
"Они просчитались": в США сделали признание о России после угроз Трампа
Полковник Макгрегор: Трампу проще угрожать, чем заниматься установлением мира
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
В Вашингтоне желают уничтожения России, однако это невозможно. Таким мнением на YouTubе
поделился полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
По словам Макгрегора, администрация американского лидера, а также те, кто финансировал его предвыборную кампанию, поставили перед собой цель уничтожить Россию.
"Эти люди ни при каких условиях не хотят признавать, что просчитались, ошиблись. Трампу проще угрожать и провоцировать, чем заняться настоящим урегулированием конфликта", - заметил эксперт.
У Трампа была возможность полностью изменить вектор мировой политики, но от отказался от этого. В Киеве же только рады такому исходу, так как помощь со стороны западных союзников, очевидно, увеличится, резюмировал он.
"Не хочет слушать": на Западе заметили странную деталь ультиматума Трампа