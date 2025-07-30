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"Они просчитались": в США сделали признание о России после угроз Трампа - 30.07.2025, ПРАЙМ
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"Они просчитались": в США сделали признание о России после угроз Трампа
"Они просчитались": в США сделали признание о России после угроз Трампа - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Они просчитались": в США сделали признание о России после угроз Трампа
В Вашингтоне желают уничтожения России, однако это невозможно. Таким мнением на YouTubе поделился полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T08:37+0300
2025-07-30T08:37+0300
политика
россия
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запад
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне желают уничтожения России, однако это невозможно. Таким мнением на YouTubе поделился полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.По словам Макгрегора, администрация американского лидера, а также те, кто финансировал его предвыборную кампанию, поставили перед собой цель уничтожить Россию."Эти люди ни при каких условиях не хотят признавать, что просчитались, ошиблись. Трампу проще угрожать и провоцировать, чем заняться настоящим урегулированием конфликта", - заметил эксперт.У Трампа была возможность полностью изменить вектор мировой политики, но от отказался от этого. В Киеве же только рады такому исходу, так как помощь со стороны западных союзников, очевидно, увеличится, резюмировал он.
https://1prime.ru/20250730/tramp-860091037.html
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россия, сша, запад
Политика, РОССИЯ, США, ЗАПАД
08:37 30.07.2025
 
"Они просчитались": в США сделали признание о России после угроз Трампа

Полковник Макгрегор: Трампу проще угрожать, чем заниматься установлением мира

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне желают уничтожения России, однако это невозможно. Таким мнением на YouTubе поделился полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
По словам Макгрегора, администрация американского лидера, а также те, кто финансировал его предвыборную кампанию, поставили перед собой цель уничтожить Россию.
"Эти люди ни при каких условиях не хотят признавать, что просчитались, ошиблись. Трампу проще угрожать и провоцировать, чем заняться настоящим урегулированием конфликта", - заметил эксперт.
У Трампа была возможность полностью изменить вектор мировой политики, но от отказался от этого. В Киеве же только рады такому исходу, так как помощь со стороны западных союзников, очевидно, увеличится, резюмировал он.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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ПолитикаРОССИЯСШАЗАПАД
 
 
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