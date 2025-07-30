https://1prime.ru/20250730/tramp-860093265.html
"Через 24 часа". В США пришли в ужас из-за слов Трампа о России
"Через 24 часа". В США пришли в ужас из-за слов Трампа о России - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Через 24 часа". В США пришли в ужас из-за слов Трампа о России
Глава Белого дома Дональд Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России будет эффективна. Об этом говорится в материале издания New York Times. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T09:04+0300
2025-07-30T09:04+0300
2025-07-30T09:04+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857629027_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_fcad555c0f8b9eed72ad6de781a43d36.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России будет эффективна. Об этом говорится в материале издания New York Times."Всего через 24 часа после того, как президент Трамп пригрозил России финансовыми санкциями из-за войны на Украине, во вторник он, казалось, не был уверен в том, сработает ли эта стратегия вообще", — сказано в тексте публикации.Согласно изданию, американский лидер не раз угрожал наказать Москву за усиление атак по Украине. Тем не менее, он ни разу не выполнил свое обещание. Ко всему прочему, на фоне летнего наступления в Кремле уверены, что Россия обладает абсолютным преимуществом, в то время, как резервы Украины стремительно сокращаются.
https://1prime.ru/20250730/tramp-860091888.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857629027_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b59e104b2ecb574552081019c5bf5d93.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
"Через 24 часа". В США пришли в ужас из-за слов Трампа о России
NYT: Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России будет эффективна
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
Глава Белого дома Дональд Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России будет эффективна. Об этом говорится
в материале издания New York Times.
"Всего через 24 часа после того, как президент Трамп пригрозил России финансовыми санкциями из-за войны на Украине, во вторник он, казалось, не был уверен в том, сработает ли эта стратегия вообще", — сказано в тексте публикации.
Согласно изданию, американский лидер не раз угрожал наказать Москву за усиление атак по Украине. Тем не менее, он ни разу не выполнил свое обещание. Ко всему прочему, на фоне летнего наступления в Кремле уверены, что Россия обладает абсолютным преимуществом, в то время, как резервы Украины стремительно сокращаются.
"Они просчитались": в США сделали признание о России после угроз Трампа