https://1prime.ru/20250730/tramp-860093265.html

"Через 24 часа". В США пришли в ужас из-за слов Трампа о России

"Через 24 часа". В США пришли в ужас из-за слов Трампа о России - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Через 24 часа". В США пришли в ужас из-за слов Трампа о России

Глава Белого дома Дональд Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России будет эффективна. Об этом говорится в материале издания New York Times. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T09:04+0300

2025-07-30T09:04+0300

2025-07-30T09:04+0300

политика

россия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России будет эффективна. Об этом говорится в материале издания New York Times."Всего через 24 часа после того, как президент Трамп пригрозил России финансовыми санкциями из-за войны на Украине, во вторник он, казалось, не был уверен в том, сработает ли эта стратегия вообще", — сказано в тексте публикации.Согласно изданию, американский лидер не раз угрожал наказать Москву за усиление атак по Украине. Тем не менее, он ни разу не выполнил свое обещание. Ко всему прочему, на фоне летнего наступления в Кремле уверены, что Россия обладает абсолютным преимуществом, в то время, как резервы Украины стремительно сокращаются.

https://1prime.ru/20250730/tramp-860091888.html

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россия, сша, дональд трамп