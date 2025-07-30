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Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп помимо новых санкций против РФ - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп помимо новых санкций против РФ
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп помимо новых санкций против РФ - 30.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп помимо новых санкций против РФ
Президент США Дональд Трамп, говоря, что помимо санкций и пошлин может ввести против России "что-то другое", может иметь в виду расширение поддержки Украины или | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:35+0300
2025-07-30T11:35+0300
политика
сша
дональд трамп
россия
пошлины
санкции против рф
украина
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, говоря, что помимо санкций и пошлин может ввести против России "что-то другое", может иметь в виду расширение поддержки Украины или изменение взаимоотношений с Европой, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Он также отметил, что в случае отсутствия сделки по Украине, он введет либо санкции, либо пошлины, либо "что-то другое". "Это могут быть не совсем санкции, это может быть расширение поддержки Украины. Это может быть какое-то изменение взаимоотношений с европейцами, которые активно в плане поддержки Украины лоббируют поставки вооружения, закупку вооружения и так далее. То есть я думаю, что вот это "и другое", это может быть связано с поддержкой Украины, поставками каких-то вооружений, разрешение на какие-то действия, еще что-то такое, такие военно-политические шаги", - сказал Сокольщик. По его словам, это также могут быть комбинации санкционных механизмов, например, создание санкционных коалиций. Говоря о том, какие новые санкции может ввести Трамп, Сокольщик добавил, что это может быть как простое количественное увеличение санкционируемых юридических и физических лиц в различных списках, так и добавление новых категорий товаров в торговые санкции. "В последнее время, например, в конгрессе США зазвучали голоса в пользу того, чтобы ограничить поставки в Россию уже и гуманитарных товаров, таких как медицинские препараты, медицинское оборудование. К слову, эта категория товаров не под санкциями. Она пока что... исключена из санкционных ограничений", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что в случае введения вторичных пошлин, под удар попадет не столько сама Россия, сколько ее экономические партнеры, например Китай или страны Европы, которые продолжают покупать российскую нефть. "Исключение России, если действительно, 100% этот сценарий реализуется, как хотят Соединенные Штаты Америки, то есть отрезать Россию от рынков, то это достаточно серьезный шок для энергетических рынков, для мирового нефтяного и сопутствующих рынков. Так что это может, во-первых, болезненно ударить по Соединенным Штатам Америки, взвинтить цены на нефть, на бензин в Соединенных Штатах Америки", - заключил Сокольщик.
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сша, дональд трамп, россия, пошлины, санкции против рф, украина
Политика, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, пошлины, санкции против РФ, УКРАИНА
11:35 30.07.2025
 
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп помимо новых санкций против РФ

Сокольщик: Трамп помимо санкций против РФ может расширить поддержку Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, говоря, что помимо санкций и пошлин может ввести против России "что-то другое", может иметь в виду расширение поддержки Украины или изменение взаимоотношений с Европой, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
Ранее во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Он также отметил, что в случае отсутствия сделки по Украине, он введет либо санкции, либо пошлины, либо "что-то другое".
"Это могут быть не совсем санкции, это может быть расширение поддержки Украины. Это может быть какое-то изменение взаимоотношений с европейцами, которые активно в плане поддержки Украины лоббируют поставки вооружения, закупку вооружения и так далее. То есть я думаю, что вот это "и другое", это может быть связано с поддержкой Украины, поставками каких-то вооружений, разрешение на какие-то действия, еще что-то такое, такие военно-политические шаги", - сказал Сокольщик.
По его словам, это также могут быть комбинации санкционных механизмов, например, создание санкционных коалиций.
Говоря о том, какие новые санкции может ввести Трамп, Сокольщик добавил, что это может быть как простое количественное увеличение санкционируемых юридических и физических лиц в различных списках, так и добавление новых категорий товаров в торговые санкции.
"В последнее время, например, в конгрессе США зазвучали голоса в пользу того, чтобы ограничить поставки в Россию уже и гуманитарных товаров, таких как медицинские препараты, медицинское оборудование. К слову, эта категория товаров не под санкциями. Она пока что... исключена из санкционных ограничений", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что в случае введения вторичных пошлин, под удар попадет не столько сама Россия, сколько ее экономические партнеры, например Китай или страны Европы, которые продолжают покупать российскую нефть.
"Исключение России, если действительно, 100% этот сценарий реализуется, как хотят Соединенные Штаты Америки, то есть отрезать Россию от рынков, то это достаточно серьезный шок для энергетических рынков, для мирового нефтяного и сопутствующих рынков. Так что это может, во-первых, болезненно ударить по Соединенным Штатам Америки, взвинтить цены на нефть, на бензин в Соединенных Штатах Америки", - заключил Сокольщик.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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