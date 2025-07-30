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Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп помимо новых санкций против РФ
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп помимо новых санкций против РФ - 30.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп помимо новых санкций против РФ
Президент США Дональд Трамп, говоря, что помимо санкций и пошлин может ввести против России "что-то другое", может иметь в виду расширение поддержки Украины или | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:35+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, говоря, что помимо санкций и пошлин может ввести против России "что-то другое", может иметь в виду расширение поддержки Украины или изменение взаимоотношений с Европой, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Он также отметил, что в случае отсутствия сделки по Украине, он введет либо санкции, либо пошлины, либо "что-то другое". "Это могут быть не совсем санкции, это может быть расширение поддержки Украины. Это может быть какое-то изменение взаимоотношений с европейцами, которые активно в плане поддержки Украины лоббируют поставки вооружения, закупку вооружения и так далее. То есть я думаю, что вот это "и другое", это может быть связано с поддержкой Украины, поставками каких-то вооружений, разрешение на какие-то действия, еще что-то такое, такие военно-политические шаги", - сказал Сокольщик. По его словам, это также могут быть комбинации санкционных механизмов, например, создание санкционных коалиций. Говоря о том, какие новые санкции может ввести Трамп, Сокольщик добавил, что это может быть как простое количественное увеличение санкционируемых юридических и физических лиц в различных списках, так и добавление новых категорий товаров в торговые санкции. "В последнее время, например, в конгрессе США зазвучали голоса в пользу того, чтобы ограничить поставки в Россию уже и гуманитарных товаров, таких как медицинские препараты, медицинское оборудование. К слову, эта категория товаров не под санкциями. Она пока что... исключена из санкционных ограничений", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что в случае введения вторичных пошлин, под удар попадет не столько сама Россия, сколько ее экономические партнеры, например Китай или страны Европы, которые продолжают покупать российскую нефть. "Исключение России, если действительно, 100% этот сценарий реализуется, как хотят Соединенные Штаты Америки, то есть отрезать Россию от рынков, то это достаточно серьезный шок для энергетических рынков, для мирового нефтяного и сопутствующих рынков. Так что это может, во-первых, болезненно ударить по Соединенным Штатам Америки, взвинтить цены на нефть, на бензин в Соединенных Штатах Америки", - заключил Сокольщик.
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сша, дональд трамп, россия, пошлины, санкции против рф, украина
Политика, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, пошлины, санкции против РФ, УКРАИНА
Эксперт рассказал, на что может пойти Трамп помимо новых санкций против РФ
Сокольщик: Трамп помимо санкций против РФ может расширить поддержку Украины
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, говоря, что помимо санкций и пошлин может ввести против России "что-то другое", может иметь в виду расширение поддержки Украины или изменение взаимоотношений с Европой, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
Ранее во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Он также отметил, что в случае отсутствия сделки по Украине, он введет либо санкции, либо пошлины, либо "что-то другое".
"Это могут быть не совсем санкции, это может быть расширение поддержки Украины. Это может быть какое-то изменение взаимоотношений с европейцами, которые активно в плане поддержки Украины лоббируют поставки вооружения, закупку вооружения и так далее. То есть я думаю, что вот это "и другое", это может быть связано с поддержкой Украины, поставками каких-то вооружений, разрешение на какие-то действия, еще что-то такое, такие военно-политические шаги", - сказал Сокольщик.
По его словам, это также могут быть комбинации санкционных механизмов, например, создание санкционных коалиций.
Говоря о том, какие новые санкции может ввести Трамп, Сокольщик добавил, что это может быть как простое количественное увеличение санкционируемых юридических и физических лиц в различных списках, так и добавление новых категорий товаров в торговые санкции.
"В последнее время, например, в конгрессе США зазвучали голоса в пользу того, чтобы ограничить поставки в Россию уже и гуманитарных товаров, таких как медицинские препараты, медицинское оборудование. К слову, эта категория товаров не под санкциями. Она пока что... исключена из санкционных ограничений", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что в случае введения вторичных пошлин, под удар попадет не столько сама Россия, сколько ее экономические партнеры, например Китай или страны Европы, которые продолжают покупать российскую нефть.
"Исключение России, если действительно, 100% этот сценарий реализуется, как хотят Соединенные Штаты Америки, то есть отрезать Россию от рынков, то это достаточно серьезный шок для энергетических рынков, для мирового нефтяного и сопутствующих рынков. Так что это может, во-первых, болезненно ударить по Соединенным Штатам Америки, взвинтить цены на нефть, на бензин в Соединенных Штатах Америки", - заключил Сокольщик.
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