https://1prime.ru/20250730/tramp-860117094.html

"Приходится лавировать". Выяснилось, зачем Трамп сократил срок ультиматума

"Приходится лавировать". Выяснилось, зачем Трамп сократил срок ультиматума - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Приходится лавировать". Выяснилось, зачем Трамп сократил срок ультиматума

Президента США Дональда Трампа мало беспокоит, что может произойти с Украиной и украинцами, но ему далеко не все равно, если его влиятельные однопартийцы... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T14:40+0300

2025-07-30T14:40+0300

2025-07-30T14:42+0300

политика

сша

дональд трамп

республиканская партия

конфликт на украине

ультиматум

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/76751/28/767512878_0:80:1501:924_1920x0_80_0_0_9c8c1377d37631d4300ca0effc62c2ae.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президента США Дональда Трампа мало беспокоит, что может произойти с Украиной и украинцами, но ему далеко не все равно, если его влиятельные однопартийцы упрекают его в бездействии на украинском треке. Именно этим объясняется изменение позиции главы Белого дома, накануне сократившего срок выдвинутого России ультиматума по перемирию на Украине, считает политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко. Его слова приводит издание "Военное дело".Политолог выразил уверенность, что у американского лидера лишь стало бы одной проблемой меньше, если бы Владимира Зеленского "четыре раза повесили или десять раз четвертовали".Но у Трампа есть влиятельные однопартийцы, в том числе сенаторы-республиканцы, представляющие проукраински настроенных избирателей, отмечает Ищенко. И если такой сенатор или группа таких сенаторов выскажет Трампу свое крайнее недовольство бездействием Соединенных Штатов на украинском треке, то главе Белого дома так или иначе придется на это реагировать."Товарищей по партии нельзя посылать далеко, ведь они тоже могут где-то не так проголосовать за какой-то законопроект, где-то не поддержать и так далее, - поясняет политолог. - Вот и приходится Трампу лавировать. Давал пятьдесят дней на заключение перемирия с Украиной, а теперь сократил до десяти".Вместе с тем новые антироссийские санкции, которые могут ввести Соединенные Штаты, помочь Киеву просто не в состоянии, убежден Ищенко. Он объясняет свое мнение следующим образом. Последствия введения рестрикций проявятся не раньше, чем через год-полтора, а для Украины, по словам политолога, "это целая вечность"."К тому времени, когда Россия почувствует результаты санкций, Украины может уже не быть. Это все понимают, поэтому вопросы новых санкций - это чисто внутриполитические американские маневры", - подытожил Ищенко.

https://1prime.ru/20250729/tramp-860084272.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, республиканская партия, конфликт на украине, ультиматум, россия