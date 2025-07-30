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"Приходится лавировать". Выяснилось, зачем Трамп сократил срок ультиматума - 30.07.2025, ПРАЙМ
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"Приходится лавировать". Выяснилось, зачем Трамп сократил срок ультиматума
"Приходится лавировать". Выяснилось, зачем Трамп сократил срок ультиматума - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Приходится лавировать". Выяснилось, зачем Трамп сократил срок ультиматума
Президента США Дональда Трампа мало беспокоит, что может произойти с Украиной и украинцами, но ему далеко не все равно, если его влиятельные однопартийцы... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:40+0300
2025-07-30T14:42+0300
политика
сша
дональд трамп
республиканская партия
конфликт на украине
ультиматум
россия
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президента США Дональда Трампа мало беспокоит, что может произойти с Украиной и украинцами, но ему далеко не все равно, если его влиятельные однопартийцы упрекают его в бездействии на украинском треке. Именно этим объясняется изменение позиции главы Белого дома, накануне сократившего срок выдвинутого России ультиматума по перемирию на Украине, считает политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко. Его слова приводит издание "Военное дело".Политолог выразил уверенность, что у американского лидера лишь стало бы одной проблемой меньше, если бы Владимира Зеленского "четыре раза повесили или десять раз четвертовали".Но у Трампа есть влиятельные однопартийцы, в том числе сенаторы-республиканцы, представляющие проукраински настроенных избирателей, отмечает Ищенко. И если такой сенатор или группа таких сенаторов выскажет Трампу свое крайнее недовольство бездействием Соединенных Штатов на украинском треке, то главе Белого дома так или иначе придется на это реагировать."Товарищей по партии нельзя посылать далеко, ведь они тоже могут где-то не так проголосовать за какой-то законопроект, где-то не поддержать и так далее, - поясняет политолог. - Вот и приходится Трампу лавировать. Давал пятьдесят дней на заключение перемирия с Украиной, а теперь сократил до десяти".Вместе с тем новые антироссийские санкции, которые могут ввести Соединенные Штаты, помочь Киеву просто не в состоянии, убежден Ищенко. Он объясняет свое мнение следующим образом. Последствия введения рестрикций проявятся не раньше, чем через год-полтора, а для Украины, по словам политолога, "это целая вечность"."К тому времени, когда Россия почувствует результаты санкций, Украины может уже не быть. Это все понимают, поэтому вопросы новых санкций - это чисто внутриполитические американские маневры", - подытожил Ищенко.
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сша, дональд трамп, республиканская партия, конфликт на украине, ультиматум, россия
Политика, США, Дональд Трамп, Республиканская партия, Конфликт на Украине, Ультиматум, РОССИЯ
14:40 30.07.2025 (обновлено: 14:42 30.07.2025)
 
"Приходится лавировать". Выяснилось, зачем Трамп сократил срок ультиматума

Ищенко: Трамп сократил срок ультиматума, чтобы угодить проукраинским республиканцам

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© fotolia.com / ETIEN
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президента США Дональда Трампа мало беспокоит, что может произойти с Украиной и украинцами, но ему далеко не все равно, если его влиятельные однопартийцы упрекают его в бездействии на украинском треке. Именно этим объясняется изменение позиции главы Белого дома, накануне сократившего срок выдвинутого России ультиматума по перемирию на Украине, считает политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко. Его слова приводит издание "Военное дело".
Политолог выразил уверенность, что у американского лидера лишь стало бы одной проблемой меньше, если бы Владимира Зеленского "четыре раза повесили или десять раз четвертовали".
Но у Трампа есть влиятельные однопартийцы, в том числе сенаторы-республиканцы, представляющие проукраински настроенных избирателей, отмечает Ищенко. И если такой сенатор или группа таких сенаторов выскажет Трампу свое крайнее недовольство бездействием Соединенных Штатов на украинском треке, то главе Белого дома так или иначе придется на это реагировать.
"Товарищей по партии нельзя посылать далеко, ведь они тоже могут где-то не так проголосовать за какой-то законопроект, где-то не поддержать и так далее, - поясняет политолог. - Вот и приходится Трампу лавировать. Давал пятьдесят дней на заключение перемирия с Украиной, а теперь сократил до десяти".
Вместе с тем новые антироссийские санкции, которые могут ввести Соединенные Штаты, помочь Киеву просто не в состоянии, убежден Ищенко. Он объясняет свое мнение следующим образом. Последствия введения рестрикций проявятся не раньше, чем через год-полтора, а для Украины, по словам политолога, "это целая вечность".
"К тому времени, когда Россия почувствует результаты санкций, Украины может уже не быть. Это все понимают, поэтому вопросы новых санкций - это чисто внутриполитические американские маневры", - подытожил Ищенко.
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ПолитикаСШАДональд ТрампРеспубликанская партияКонфликт на УкраинеУльтиматумРОССИЯ
 
 
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