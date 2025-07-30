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Трамп объявил о введении 25%-й импортной пошлины в отношении Индии - 30.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250730/tramp-860122823.html
Трамп объявил о введении 25%-й импортной пошлины в отношении Индии
Трамп объявил о введении 25%-й импортной пошлины в отношении Индии - 30.07.2025, ПРАЙМ
Трамп объявил о введении 25%-й импортной пошлины в отношении Индии
Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели,... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:23+0300
2025-07-30T15:23+0300
экономика
сша
индия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Как утверждает Трамп, Индия "всегда закупала большую часть своего вооружения у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем". "Индия будет платить пошлину в 25%, а также штраф за вышеуказанные действия, начиная с первого августа", — написал хозяин Белого дома в социальной сети TRUTH Social. По словам Трампа, США "на протяжении многих лет вели относительно небольшой бизнес с Индией" из-за "чрезмерно высоких тарифов" и "наиболее обременительных нетарифных торговых барьеров среди всех стран".
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сша, индия, дональд трамп
Экономика, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп
15:23 30.07.2025
 
Трамп объявил о введении 25%-й импортной пошлины в отношении Индии

Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии с 1 августа

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией".
Как утверждает Трамп, Индия "всегда закупала большую часть своего вооружения у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем".
"Индия будет платить пошлину в 25%, а также штраф за вышеуказанные действия, начиная с первого августа", — написал хозяин Белого дома в социальной сети TRUTH Social.
По словам Трампа, США "на протяжении многих лет вели относительно небольшой бизнес с Индией" из-за "чрезмерно высоких тарифов" и "наиболее обременительных нетарифных торговых барьеров среди всех стран".
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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ЭкономикаСШАИНДИЯДональд Трамп
 
 
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