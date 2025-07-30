https://1prime.ru/20250730/tramp-860122823.html

Трамп объявил о введении 25%-й импортной пошлины в отношении Индии

Трамп объявил о введении 25%-й импортной пошлины в отношении Индии - 30.07.2025, ПРАЙМ

Трамп объявил о введении 25%-й импортной пошлины в отношении Индии

Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели,... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T15:23+0300

2025-07-30T15:23+0300

2025-07-30T15:23+0300

экономика

сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Как утверждает Трамп, Индия "всегда закупала большую часть своего вооружения у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем". "Индия будет платить пошлину в 25%, а также штраф за вышеуказанные действия, начиная с первого августа", — написал хозяин Белого дома в социальной сети TRUTH Social. По словам Трампа, США "на протяжении многих лет вели относительно небольшой бизнес с Индией" из-за "чрезмерно высоких тарифов" и "наиболее обременительных нетарифных торговых барьеров среди всех стран".

https://1prime.ru/20250730/tramp-860117094.html

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сша, индия, дональд трамп