Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп призвал главу ФРС снизить ставку после данных о росте ВВП - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250730/tramp-860126237.html
Трамп призвал главу ФРС снизить ставку после данных о росте ВВП
Трамп призвал главу ФРС снизить ставку после данных о росте ВВП - 30.07.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал главу ФРС снизить ставку после данных о росте ВВП
Президент США Дональд Трамп призвал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла снизить ключевую ставку после обнародованных данных о росте ВВП в двух... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T16:25+0300
2025-07-30T16:25+0300
экономика
банки
сша
дональд трамп
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла снизить ключевую ставку после обнародованных данных о росте ВВП в двух кварталах. "Вышел отчет о ВВП во втором квартале: 3% - гораздо лучше, чем ожидалось. "Опоздавший" должен снизить ставку. Инфляции нет! Пусть люди покупают и рефинансируют свои дома", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. "Опоздавшим" президент США называет главу ФРС, поскольку тот отказывается снижать ставку, аргументируя это непредсказуемостью для экономики решений Трампа по импортным пошлинам. Срок полномочий Пауэлла в качестве руководителя банковского регулятора истекает в мае следующего года, американский лидер ранее говорил, что не собирается увольнять его до этого времени. Как сообщило ранее в среду минторговли США, ВВП в прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, увеличился на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста американской экономики лишь на 2,4% в пересчете на год. В первом квартале было зафиксировано сокращение ВВП на 0,5% в пересчете на год.
https://1prime.ru/20250730/mintorg-860123162.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_240:0:2349:1582_1920x0_80_0_0_fa5fe68ac87d3154e3d821b79dc40fa4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, сша, дональд трамп, джером пауэлл
Экономика, Банки, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
16:25 30.07.2025
 
Трамп призвал главу ФРС снизить ставку после данных о росте ВВП

Трамп призвал главу ФРС Пауэлла снизить ключевую ставку после данных о росте ВВП

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла снизить ключевую ставку после обнародованных данных о росте ВВП в двух кварталах.
"Вышел отчет о ВВП во втором квартале: 3% - гораздо лучше, чем ожидалось. "Опоздавший" должен снизить ставку. Инфляции нет! Пусть люди покупают и рефинансируют свои дома", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
"Опоздавшим" президент США называет главу ФРС, поскольку тот отказывается снижать ставку, аргументируя это непредсказуемостью для экономики решений Трампа по импортным пошлинам. Срок полномочий Пауэлла в качестве руководителя банковского регулятора истекает в мае следующего года, американский лидер ранее говорил, что не собирается увольнять его до этого времени.
Как сообщило ранее в среду минторговли США, ВВП в прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, увеличился на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста американской экономики лишь на 2,4% в пересчете на год. В первом квартале было зафиксировано сокращение ВВП на 0,5% в пересчете на год.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
ВВП США вырос во втором квартале в пересчете на год
15:35
 
ЭкономикаБанкиСШАДональд ТрампДжером Пауэлл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала