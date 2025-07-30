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Трамп призвал главу ФРС снизить ставку после данных о росте ВВП

Трамп призвал главу ФРС снизить ставку после данных о росте ВВП - 30.07.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал главу ФРС снизить ставку после данных о росте ВВП

Президент США Дональд Трамп призвал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла снизить ключевую ставку после обнародованных данных о росте ВВП в двух... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T16:25+0300

2025-07-30T16:25+0300

2025-07-30T16:25+0300

экономика

банки

сша

дональд трамп

джером пауэлл

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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла снизить ключевую ставку после обнародованных данных о росте ВВП в двух кварталах. "Вышел отчет о ВВП во втором квартале: 3% - гораздо лучше, чем ожидалось. "Опоздавший" должен снизить ставку. Инфляции нет! Пусть люди покупают и рефинансируют свои дома", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. "Опоздавшим" президент США называет главу ФРС, поскольку тот отказывается снижать ставку, аргументируя это непредсказуемостью для экономики решений Трампа по импортным пошлинам. Срок полномочий Пауэлла в качестве руководителя банковского регулятора истекает в мае следующего года, американский лидер ранее говорил, что не собирается увольнять его до этого времени. Как сообщило ранее в среду минторговли США, ВВП в прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, увеличился на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста американской экономики лишь на 2,4% в пересчете на год. В первом квартале было зафиксировано сокращение ВВП на 0,5% в пересчете на год.

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банки, сша, дональд трамп, джером пауэлл