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Трамп рассказал о переговорах с Китаем по "очень справедливой" сделке

Трамп рассказал о переговорах с Китаем по "очень справедливой" сделке - 30.07.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал о переговорах с Китаем по "очень справедливой" сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам протекают успешно, и выразил уверенность в достижении "очень справедливой"... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T21:07+0300

2025-07-30T21:07+0300

2025-07-30T21:07+0300

экономика

сша

дональд трамп

торговые переговоры

китай

сделка

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ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам протекают успешно, и выразил уверенность в достижении "очень справедливой" сделки."У нас всё продвигается с Китаем. Думаю, всё идёт хорошо... Думаю, у нас будет очень справедливая сделка с Китаем", — сказал он журналистам, комментируя ход торговых переговоров между США и КНР.

https://1prime.ru/20250729/poshliny-860085046.html

сша

китай

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сша, дональд трамп, торговые переговоры, китай, сделка