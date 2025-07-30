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Трамп рассказал о переговорах с Китаем по "очень справедливой" сделке - 30.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250730/tramp-860134719.html
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по "очень справедливой" сделке
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по "очень справедливой" сделке - 30.07.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по "очень справедливой" сделке
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам протекают успешно, и выразил уверенность в достижении "очень справедливой"... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T21:07+0300
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экономика
сша
дональд трамп
торговые переговоры
китай
сделка
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ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам протекают успешно, и выразил уверенность в достижении "очень справедливой" сделки."У нас всё продвигается с Китаем. Думаю, всё идёт хорошо... Думаю, у нас будет очень справедливая сделка с Китаем", — сказал он журналистам, комментируя ход торговых переговоров между США и КНР.
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сша, дональд трамп, торговые переговоры, китай, сделка
Экономика, США, Дональд Трамп, торговые переговоры, КИТАЙ, сделка
21:07 30.07.2025
 
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по "очень справедливой" сделке

Трамп заявил о намерении достичь "очень справедливой" торговой сделки с Китаем

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© AFP / Wang Zhao
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ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам протекают успешно, и выразил уверенность в достижении "очень справедливой" сделки.
"У нас всё продвигается с Китаем. Думаю, всё идёт хорошо... Думаю, у нас будет очень справедливая сделка с Китаем", — сказал он журналистам, комментируя ход торговых переговоров между США и КНР.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Китай и США продлят мораторий на повышение пошлин, заявили в Минторге КНР
Вчера, 21:12
 
ЭкономикаСШАДональд Трампторговые переговорыКИТАЙсделка
 
 
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