https://1prime.ru/20250730/tramp-860134719.html
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по "очень справедливой" сделке
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по "очень справедливой" сделке - 30.07.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по "очень справедливой" сделке
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам протекают успешно, и выразил уверенность в достижении "очень справедливой"... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T21:07+0300
2025-07-30T21:07+0300
2025-07-30T21:07+0300
экономика
сша
дональд трамп
торговые переговоры
китай
сделка
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам протекают успешно, и выразил уверенность в достижении "очень справедливой" сделки."У нас всё продвигается с Китаем. Думаю, всё идёт хорошо... Думаю, у нас будет очень справедливая сделка с Китаем", — сказал он журналистам, комментируя ход торговых переговоров между США и КНР.
https://1prime.ru/20250729/poshliny-860085046.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, торговые переговоры, китай, сделка
Экономика, США, Дональд Трамп, торговые переговоры, КИТАЙ, сделка
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по "очень справедливой" сделке
Трамп заявил о намерении достичь "очень справедливой" торговой сделки с Китаем