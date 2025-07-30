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Трамп призвал обнародовать опровергнутое досье о "русском следе"
Трамп призвал обнародовать опровергнутое досье о "русском следе" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал обнародовать опровергнутое досье о "русском следе"
Президент США Дональд Трамп заявил, что легшие в основу опровергнутой теории о "российском следе" документы должно быть обнародованы. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T21:48+0300
2025-07-30T21:48+0300
2025-07-30T21:48+0300
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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что легшие в основу опровергнутой теории о "российском следе" документы должно быть обнародованы. "Я хочу, чтобы все обнародовали, если это разумно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он добавил, что в этом случае будет обнаружено "мошенничество демократов", связанное с выборами 2016 года. Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила, что американские власти располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы на выборах 2016 года, на которых победил Трамп. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
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дональд трамп, россия, документы, демократическая партия сша
Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, документы, Демократическая партия США
Трамп призвал обнародовать опровергнутое досье о "русском следе"
Трамп: опровергнутое досье о "русском следе" должно быть обнародовано
ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что легшие в основу опровергнутой теории о "российском следе" документы должно быть обнародованы.
"Я хочу, чтобы все обнародовали, если это разумно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он добавил, что в этом случае будет обнаружено "мошенничество демократов", связанное с выборами 2016 года.
Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила, что американские власти располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы на выборах 2016 года, на которых победил Трамп. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
Трамп заявил о последствиях вмешательства в выборы 2016 года