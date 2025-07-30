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Трамп отменил беспошлинный ввоз товаров с таможенной стоимостью до $800 - 30.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250730/tramp-860137173.html
Трамп отменил беспошлинный ввоз товаров с таможенной стоимостью до $800
Трамп отменил беспошлинный ввоз товаров с таможенной стоимостью до $800 - 30.07.2025, ПРАЙМ
Трамп отменил беспошлинный ввоз товаров с таможенной стоимостью до $800
Президент США Дональд Трамп приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T23:10+0300
2025-07-30T23:10+0300
экономика
сша
дональд трамп
пошлины
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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов, согласно указу президента. "Беспошлинное освобождение по принципу de minimis, предусмотренное в соответствии с разделом 1321(a)(2)(C) главы 19 свода законов США, больше не будет применяться к какой-либо партии товаров, не подпадающих под действие раздела 1702(b) главы 50 свода законов США, независимо от стоимости, страны происхождения, способа транспортировки или метода ввоза", - говорится в указе президента. Положения нового указа начнут действовать с 29 августа. "Начиная с 29 августа, ввезенные товары, отправленные не через международную почтовую сеть и стоимость которых составляет 800 долларов США или менее, и которые в противном случае подпадали бы под освобождение по правилу de minimis, будут облагаться всеми применимыми пошлинами", - говорится в заявлении Белого дома по поводу указа.
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сша, дональд трамп, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины
23:10 30.07.2025
 
Трамп отменил беспошлинный ввоз товаров с таможенной стоимостью до $800

Указ: Трамп отменил беспошлинный ввоз товаров с таможенной стоимостью до $800

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов, согласно указу президента.
"Беспошлинное освобождение по принципу de minimis, предусмотренное в соответствии с разделом 1321(a)(2)(C) главы 19 свода законов США, больше не будет применяться к какой-либо партии товаров, не подпадающих под действие раздела 1702(b) главы 50 свода законов США, независимо от стоимости, страны происхождения, способа транспортировки или метода ввоза", - говорится в указе президента.
Положения нового указа начнут действовать с 29 августа.
"Начиная с 29 августа, ввезенные товары, отправленные не через международную почтовую сеть и стоимость которых составляет 800 долларов США или менее, и которые в противном случае подпадали бы под освобождение по правилу de minimis, будут облагаться всеми применимыми пошлинами", - говорится в заявлении Белого дома по поводу указа.
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