https://1prime.ru/20250730/tramp-860137173.html

Трамп отменил беспошлинный ввоз товаров с таможенной стоимостью до $800

Трамп отменил беспошлинный ввоз товаров с таможенной стоимостью до $800 - 30.07.2025, ПРАЙМ

Трамп отменил беспошлинный ввоз товаров с таможенной стоимостью до $800

Президент США Дональд Трамп приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T23:10+0300

2025-07-30T23:10+0300

2025-07-30T23:10+0300

экономика

сша

дональд трамп

пошлины

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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов, согласно указу президента. "Беспошлинное освобождение по принципу de minimis, предусмотренное в соответствии с разделом 1321(a)(2)(C) главы 19 свода законов США, больше не будет применяться к какой-либо партии товаров, не подпадающих под действие раздела 1702(b) главы 50 свода законов США, независимо от стоимости, страны происхождения, способа транспортировки или метода ввоза", - говорится в указе президента. Положения нового указа начнут действовать с 29 августа. "Начиная с 29 августа, ввезенные товары, отправленные не через международную почтовую сеть и стоимость которых составляет 800 долларов США или менее, и которые в противном случае подпадали бы под освобождение по правилу de minimis, будут облагаться всеми применимыми пошлинами", - говорится в заявлении Белого дома по поводу указа.

https://1prime.ru/20250730/ssha-860136839.html

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сша, дональд трамп, пошлины