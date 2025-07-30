https://1prime.ru/20250730/tramp-860137292.html

США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп

США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп - 30.07.2025, ПРАЙМ

США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T23:12+0300

2025-07-30T23:12+0300

2025-07-30T23:12+0300

экономика

сша

дональд трамп

добыча нефти

пакистан

https://cdnn.1prime.ru/img/84196/18/841961897_0:54:2401:1404_1920x0_80_0_0_b25de922f7ae36aeda3cbeeca21b64af.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в этой стране. "Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, согласно которому Пакистан и США будут совместно разрабатывать их огромные нефтяные месторождения. Сейчас мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнёрство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что сегодня в Белом доме также примет торговую делегацию из Южной Кореи и обсудит с ними пути снижения торговых пошлин США, сейчас установленных на уровне 25%.

https://1prime.ru/20250707/minpromtorg-859257792.html

сша

пакистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, добыча нефти, пакистан