https://1prime.ru/20250730/tramp-860137292.html
США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп
США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп - 30.07.2025, ПРАЙМ
США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T23:12+0300
2025-07-30T23:12+0300
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добыча нефти
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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в этой стране. "Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, согласно которому Пакистан и США будут совместно разрабатывать их огромные нефтяные месторождения. Сейчас мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнёрство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что сегодня в Белом доме также примет торговую делегацию из Южной Кореи и обсудит с ними пути снижения торговых пошлин США, сейчас установленных на уровне 25%.
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сша, дональд трамп, добыча нефти, пакистан
Экономика, США, Дональд Трамп, добыча нефти, ПАКИСТАН
США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп
Трамп: США будут добывать нефть в Пакистане в соответствии с новым соглашением
ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в этой стране.
"Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, согласно которому Пакистан и США будут совместно разрабатывать их огромные нефтяные месторождения. Сейчас мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнёрство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что сегодня в Белом доме также примет торговую делегацию из Южной Кореи и обсудит с ними пути снижения торговых пошлин США, сейчас установленных на уровне 25%.
Россия и Пакистан обсудили восстановление металлургического завода в Карачи