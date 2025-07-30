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США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп - 30.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп
США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп - 30.07.2025, ПРАЙМ
США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T23:12+0300
2025-07-30T23:12+0300
экономика
сша
дональд трамп
добыча нефти
пакистан
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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в этой стране. "Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, согласно которому Пакистан и США будут совместно разрабатывать их огромные нефтяные месторождения. Сейчас мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнёрство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что сегодня в Белом доме также примет торговую делегацию из Южной Кореи и обсудит с ними пути снижения торговых пошлин США, сейчас установленных на уровне 25%.
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сша, дональд трамп, добыча нефти, пакистан
Экономика, США, Дональд Трамп, добыча нефти, ПАКИСТАН
23:12 30.07.2025
 
США будут добывать нефть в Пакистане, заявил Трамп

Трамп: США будут добывать нефть в Пакистане в соответствии с новым соглашением

© Фото : Unsplash/Ali KhokharПакистан
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© Фото : Unsplash/Ali Khokhar
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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в этой стране.
"Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, согласно которому Пакистан и США будут совместно разрабатывать их огромные нефтяные месторождения. Сейчас мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнёрство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что сегодня в Белом доме также примет торговую делегацию из Южной Кореи и обсудит с ними пути снижения торговых пошлин США, сейчас установленных на уровне 25%.
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
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ЭкономикаСШАДональд Трампдобыча нефтиПАКИСТАН
 
 
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