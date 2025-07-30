https://1prime.ru/20250730/tsunami-860102066.html

Высота волн цунами на Камчатке могла достигать 10-15 метров

Высота волн цунами на Камчатке могла достигать 10-15 метров - 30.07.2025, ПРАЙМ

Высота волн цунами на Камчатке могла достигать 10-15 метров

Высота цунами на ряде участков побережья Камчатки могла достигать 10-15 метров, волны вблизи Северо-Курильска превысили шесть метров. Об этом агентству РИА... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:10+0300

2025-07-30T11:10+0300

2025-07-30T11:10+0300

происшествия

общество

камчатка

южно-сахалинск

ран

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860101910_0:119:3221:1930_1920x0_80_0_0_26bd48d19559417dfeea2c95141ec999.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Высота цунами на ряде участков побережья Камчатки могла достигать 10-15 метров, волны вблизи Северо-Курильска превысили шесть метров. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Самые большие волны цунами наблюдаются вблизи очаговой зоны, то есть на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах. По поступающей информации от очевидцев, в ряде пунктов Камчатки и вблизи поселка Северо-Курильск высоты волн цунами превысили шесть метров", - приводятся в сообщении слова руководителя лаборатории цунами Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Игоря Медведева. Он добавил, что с помощью численного моделирования была проведена экспресс-оценка характера распространения волн цунами и их высот в северо-западной части Тихого океана. "Согласно нашим результатам, на некоторых участках побережья Камчатки высота цунами могла достигать 10-15 метров", - сообщил ученый. Он также отметил, что центры цунами в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске своевременно объявили тревогу и рекомендовали эвакуировать население из прибрежных зон населенных пунктов, подверженных угрозе.

https://1prime.ru/20250730/kamchatka-860096200.html

камчатка

южно-сахалинск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , камчатка, южно-сахалинск, ран