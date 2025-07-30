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Высота волн цунами на Камчатке могла достигать 10-15 метров
Высота волн цунами на Камчатке могла достигать 10-15 метров - 30.07.2025, ПРАЙМ
Высота волн цунами на Камчатке могла достигать 10-15 метров
Высота цунами на ряде участков побережья Камчатки могла достигать 10-15 метров, волны вблизи Северо-Курильска превысили шесть метров. Об этом агентству РИА... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:10+0300
2025-07-30T11:10+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Высота цунами на ряде участков побережья Камчатки могла достигать 10-15 метров, волны вблизи Северо-Курильска превысили шесть метров. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Самые большие волны цунами наблюдаются вблизи очаговой зоны, то есть на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах. По поступающей информации от очевидцев, в ряде пунктов Камчатки и вблизи поселка Северо-Курильск высоты волн цунами превысили шесть метров", - приводятся в сообщении слова руководителя лаборатории цунами Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Игоря Медведева. Он добавил, что с помощью численного моделирования была проведена экспресс-оценка характера распространения волн цунами и их высот в северо-западной части Тихого океана. "Согласно нашим результатам, на некоторых участках побережья Камчатки высота цунами могла достигать 10-15 метров", - сообщил ученый. Он также отметил, что центры цунами в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске своевременно объявили тревогу и рекомендовали эвакуировать население из прибрежных зон населенных пунктов, подверженных угрозе.
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общество , камчатка, южно-сахалинск, ран
Происшествия, Общество , КАМЧАТКА, Южно-Сахалинск, РАН
Высота волн цунами на Камчатке могла достигать 10-15 метров
Высота цунами на ряде участков побережья Камчатки могла достигать 10-15 метров
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Высота цунами на ряде участков побережья Камчатки могла достигать 10-15 метров, волны вблизи Северо-Курильска превысили шесть метров. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
"Самые большие волны цунами наблюдаются вблизи очаговой зоны, то есть на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах. По поступающей информации от очевидцев, в ряде пунктов Камчатки и вблизи поселка Северо-Курильск высоты волн цунами превысили шесть метров", - приводятся в сообщении слова руководителя лаборатории цунами Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Игоря Медведева.
Он добавил, что с помощью численного моделирования была проведена экспресс-оценка характера распространения волн цунами и их высот в северо-западной части Тихого океана.
"Согласно нашим результатам, на некоторых участках побережья Камчатки высота цунами могла достигать 10-15 метров", - сообщил ученый.
Он также отметил, что центры цунами в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске своевременно объявили тревогу и рекомендовали эвакуировать население из прибрежных зон населенных пунктов, подверженных угрозе.
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