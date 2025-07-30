https://1prime.ru/20250730/turisty-860089366.html

Российские туристы интересуются поездками на Мадагаскар

Российские туристы интересуются поездками на Мадагаскар - 30.07.2025, ПРАЙМ

Российские туристы интересуются поездками на Мадагаскар

Российские туристы интересуются поездками на Мадагаскар, но загрузка и количество рейсов будут зависеть от достаточности мест в отелях, которых там не так... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T07:31+0300

2025-07-30T07:31+0300

2025-07-30T07:31+0300

туризм

бизнес

россия

рф

куба

доминикана

интурист

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860089366.jpg?1753849891

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российские туристы интересуются поездками на Мадагаскар, но загрузка и количество рейсов будут зависеть от достаточности мест в отелях, которых там не так много, и качества сервиса, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Накануне министерство транспорта РФ сообщило, что власти России и Мадагаскара оценят возможность запуска прямого авиасообщения между странами при наличии должного пассажиропотока. "Спрос на Мадагаскар определенно есть, пока не можем сказать, есть ли там достаточное количество отелей, где можно разместить всех туристов, если будет прилетать несколько рейсов в неделю. От этого, а также от стоимости будет зависеть то, какое количество рейсов мы сможем загрузить. Первые туристы туда поедут, так как это экзотика. А вот после будет зависеть от того, насколько понравится им сервис, природа и все, что сможет предложить эта страна в качестве туристического направления", - сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист". Коммерческий директор туроператора Resort Holiday Анна Ткаченко также отметила, что Мадагаскар славится своим богатым животным и природным миром, поэтому путешествующие фанаты одноименного мультфильма обязательно его оценят. "Однако говорить о запуске прямых рейсов, на наш взгляд, преждевременно, спрос на отдых на острове мы оцениваем как минимальный. И если уж и выбирать остров как направление, то только для опытных путешественников. Также на острове очень ограниченное число отелей и проблема с транспортной логистикой. Более того, в Индийском океане есть другие, более "раскрученные" острова для пляжного и экскурсионного отдыха", - сказала она. Есть сомнения относительно массового туризма на этом направлении и у управляющего директора туроператора Let's Fly Любови Ворониной. "Предполагаю, эти рейсы будут использоваться для международных бизнес-проектов или совместных инициатив, а не для массовых поездок. Хотя небольшое количество людей, возможно, все же полетит, в целом пока не видно перспектив для активного туристического потока из России", - указала она. "Если сравнивать с другими популярными направлениями, такими как Куба, Доминикана, Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы, можно заметить, что все они предлагают систему "всё включено". Вряд ли Мадагаскар сможет предложить такую же базу для туристов, привыкших к достаточно высокому качеству обслуживания и уровню цен. Также стоит учесть, что Мадагаскар - это дальнемагистральное направление, и для привлечения туристов должна быть конкурентоспособная ценовая политика, аналогичная тем странам, как Таиланд или Китай", - заключила Воронина.

рф

куба

доминикана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, рф, куба, доминикана, интурист