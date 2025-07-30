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Российские туристы интересуются поездками на Мадагаскар
Российские туристы интересуются поездками на Мадагаскар - 30.07.2025, ПРАЙМ
Российские туристы интересуются поездками на Мадагаскар
Российские туристы интересуются поездками на Мадагаскар, но загрузка и количество рейсов будут зависеть от достаточности мест в отелях, которых там не так... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T07:31+0300
2025-07-30T07:31+0300
2025-07-30T07:31+0300
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рф
куба
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интурист
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российские туристы интересуются поездками на Мадагаскар, но загрузка и количество рейсов будут зависеть от достаточности мест в отелях, которых там не так много, и качества сервиса, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.
Накануне министерство транспорта РФ сообщило, что власти России и Мадагаскара оценят возможность запуска прямого авиасообщения между странами при наличии должного пассажиропотока.
"Спрос на Мадагаскар определенно есть, пока не можем сказать, есть ли там достаточное количество отелей, где можно разместить всех туристов, если будет прилетать несколько рейсов в неделю. От этого, а также от стоимости будет зависеть то, какое количество рейсов мы сможем загрузить. Первые туристы туда поедут, так как это экзотика. А вот после будет зависеть от того, насколько понравится им сервис, природа и все, что сможет предложить эта страна в качестве туристического направления", - сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".
Коммерческий директор туроператора Resort Holiday Анна Ткаченко также отметила, что Мадагаскар славится своим богатым животным и природным миром, поэтому путешествующие фанаты одноименного мультфильма обязательно его оценят.
"Однако говорить о запуске прямых рейсов, на наш взгляд, преждевременно, спрос на отдых на острове мы оцениваем как минимальный. И если уж и выбирать остров как направление, то только для опытных путешественников. Также на острове очень ограниченное число отелей и проблема с транспортной логистикой. Более того, в Индийском океане есть другие, более "раскрученные" острова для пляжного и экскурсионного отдыха", - сказала она.
Есть сомнения относительно массового туризма на этом направлении и у управляющего директора туроператора Let's Fly Любови Ворониной. "Предполагаю, эти рейсы будут использоваться для международных бизнес-проектов или совместных инициатив, а не для массовых поездок. Хотя небольшое количество людей, возможно, все же полетит, в целом пока не видно перспектив для активного туристического потока из России", - указала она.
"Если сравнивать с другими популярными направлениями, такими как Куба, Доминикана, Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы, можно заметить, что все они предлагают систему "всё включено". Вряд ли Мадагаскар сможет предложить такую же базу для туристов, привыкших к достаточно высокому качеству обслуживания и уровню цен. Также стоит учесть, что Мадагаскар - это дальнемагистральное направление, и для привлечения туристов должна быть конкурентоспособная ценовая политика, аналогичная тем странам, как Таиланд или Китай", - заключила Воронина.
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туризм, бизнес, россия, рф, куба, доминикана, интурист
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, РФ, КУБА, ДОМИНИКАНА, Интурист
Российские туристы интересуются поездками на Мадагаскар
Эксперты рассказали, от чего зависит загрузка и количество рейсов на Мадагаскар
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российские туристы интересуются поездками на Мадагаскар, но загрузка и количество рейсов будут зависеть от достаточности мест в отелях, которых там не так много, и качества сервиса, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.
Накануне министерство транспорта РФ сообщило, что власти России и Мадагаскара оценят возможность запуска прямого авиасообщения между странами при наличии должного пассажиропотока.
"Спрос на Мадагаскар определенно есть, пока не можем сказать, есть ли там достаточное количество отелей, где можно разместить всех туристов, если будет прилетать несколько рейсов в неделю. От этого, а также от стоимости будет зависеть то, какое количество рейсов мы сможем загрузить. Первые туристы туда поедут, так как это экзотика. А вот после будет зависеть от того, насколько понравится им сервис, природа и все, что сможет предложить эта страна в качестве туристического направления", - сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".
Коммерческий директор туроператора Resort Holiday Анна Ткаченко также отметила, что Мадагаскар славится своим богатым животным и природным миром, поэтому путешествующие фанаты одноименного мультфильма обязательно его оценят.
"Однако говорить о запуске прямых рейсов, на наш взгляд, преждевременно, спрос на отдых на острове мы оцениваем как минимальный. И если уж и выбирать остров как направление, то только для опытных путешественников. Также на острове очень ограниченное число отелей и проблема с транспортной логистикой. Более того, в Индийском океане есть другие, более "раскрученные" острова для пляжного и экскурсионного отдыха", - сказала она.
Есть сомнения относительно массового туризма на этом направлении и у управляющего директора туроператора Let's Fly Любови Ворониной. "Предполагаю, эти рейсы будут использоваться для международных бизнес-проектов или совместных инициатив, а не для массовых поездок. Хотя небольшое количество людей, возможно, все же полетит, в целом пока не видно перспектив для активного туристического потока из России", - указала она.
"Если сравнивать с другими популярными направлениями, такими как Куба, Доминикана, Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы, можно заметить, что все они предлагают систему "всё включено". Вряд ли Мадагаскар сможет предложить такую же базу для туристов, привыкших к достаточно высокому качеству обслуживания и уровню цен. Также стоит учесть, что Мадагаскар - это дальнемагистральное направление, и для привлечения туристов должна быть конкурентоспособная ценовая политика, аналогичная тем странам, как Таиланд или Китай", - заключила Воронина.