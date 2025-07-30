https://1prime.ru/20250730/tusk-860105747.html

Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта

Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта - 30.07.2025, ПРАЙМ

Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта

Премьер Польши Дональд Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта в ближайшее время. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:57+0300

2025-07-30T11:57+0300

2025-07-30T11:57+0300

политика

россия

украина

польша

запад

дональд туск

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ВАРШАВА, 30 июл - ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта в ближайшее время. "Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время", - сказал Туск журналистам. Он не уточнил, на чем основываются его прогнозы. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своём желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло. При этом он отмечал, что устранение первопричин украинского конфликта является главным пунктом, который будет формулироваться Россией во всех проектах.

https://1prime.ru/20250723/polsha-859818077.html

украина

польша

запад

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россия, украина, польша, запад, дональд туск