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Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта
Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта - 30.07.2025, ПРАЙМ
Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта
Премьер Польши Дональд Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта в ближайшее время. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:57+0300
2025-07-30T11:57+0300
2025-07-30T11:57+0300
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ВАРШАВА, 30 июл - ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта в ближайшее время. "Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время", - сказал Туск журналистам. Он не уточнил, на чем основываются его прогнозы. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своём желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло. При этом он отмечал, что устранение первопричин украинского конфликта является главным пунктом, который будет формулироваться Россией во всех проектах.
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россия, украина, польша, запад, дональд туск
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, ЗАПАД, Дональд Туск
Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта
Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта в ближайшее время
ВАРШАВА, 30 июл - ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта в ближайшее время.
"Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время", - сказал Туск журналистам.
Он не уточнил, на чем основываются его прогнозы.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своём желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло. При этом он отмечал, что устранение первопричин украинского конфликта является главным пунктом, который будет формулироваться Россией во всех проектах.
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