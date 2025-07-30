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Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в августе

Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в августе - 30.07.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в августе

Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2025" состоятся в августе, заявил на брифинге в среду официальный представитель... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:03+0300

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ПЕКИН, 30 июл – ПРАЙМ. Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2025" состоятся в августе, заявил на брифинге в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. "В августе китайские и российские военно-морские силы проведут совместные учения Морское взаимодействие-2025 в морском и воздушном пространстве в районе Владивостока, Россия", - приводит слова Чжан Сяогана официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat. Он добавил, что после совместных учений часть сил обеих сторон проведет шестое совместное морское патрулирование в соответствующих водах Тихого океана. "(Эти учения - ред.) являются частью годового плана сотрудничества между китайскими и российскими военными, они не направлены против какой-либо третьей стороны и не связаны с текущей международной и региональной обстановкой", - сказал Чжан Сяоган.

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россия, китай, владивосток, wechat