https://1prime.ru/20250730/ucheniya-860100915.html
Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в августе
Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в августе - 30.07.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в августе
Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2025" состоятся в августе, заявил на брифинге в среду официальный представитель... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:03+0300
2025-07-30T11:03+0300
2025-07-30T11:03+0300
россия
китай
владивосток
wechat
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860100743_0:126:2000:1251_1920x0_80_0_0_63db5a7154e78f9b6dd61baaa8eb5444.jpg
ПЕКИН, 30 июл – ПРАЙМ. Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2025" состоятся в августе, заявил на брифинге в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. "В августе китайские и российские военно-морские силы проведут совместные учения Морское взаимодействие-2025 в морском и воздушном пространстве в районе Владивостока, Россия", - приводит слова Чжан Сяогана официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat. Он добавил, что после совместных учений часть сил обеих сторон проведет шестое совместное морское патрулирование в соответствующих водах Тихого океана. "(Эти учения - ред.) являются частью годового плана сотрудничества между китайскими и российскими военными, они не направлены против какой-либо третьей стороны и не связаны с текущей международной и региональной обстановкой", - сказал Чжан Сяоган.
https://1prime.ru/20250724/uregulirovanie-859866891.html
китай
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860100743_82:0:1918:1377_1920x0_80_0_0_43c09ff07364e2683d44cc8c33c5c595.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владивосток, wechat
РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, WeChat
Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в августе
Военно-морские учения КНР и РФ "Морское взаимодействие - 2025" пройдут в августе
ПЕКИН, 30 июл – ПРАЙМ. Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2025" состоятся в августе, заявил на брифинге в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
"В августе китайские и российские военно-морские силы проведут совместные учения Морское взаимодействие-2025 в морском и воздушном пространстве в районе Владивостока, Россия", - приводит слова Чжан Сяогана официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat.
Он добавил, что после совместных учений часть сил обеих сторон проведет шестое совместное морское патрулирование в соответствующих водах Тихого океана.
"(Эти учения - ред.) являются частью годового плана сотрудничества между китайскими и российскими военными, они не направлены против какой-либо третьей стороны и не связаны с текущей международной и региональной обстановкой", - сказал Чжан Сяоган.
Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию