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Ученые сравнили ручную и автоматическую обработку вымени коров

Ученые сравнили ручную и автоматическую обработку вымени коров - 30.07.2025, ПРАЙМ

Ученые сравнили ручную и автоматическую обработку вымени коров

Российские ученые провели сравнение ручной и автоматической обработки вымени коров при подготовке к доению и установили, что для получения безопасного молока... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T06:46+0300

2025-07-30T06:46+0300

2025-07-30T06:46+0300

здоровье

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российские ученые провели сравнение ручной и автоматической обработки вымени коров при подготовке к доению и установили, что для получения безопасного молока необходимо сочетать эти два способа, рассказали РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (Казанский ГАУ). Там уточнили, что исследователи разделили 20 коров голштинской породы на две группы. Первую группу готовили к доению традиционным способом, который заключается в ручном сдаивании первых струек молока. Вторую группу обрабатывали скруббером с двумя парами вращающихся щеток, к которым подается вода со средством для дезинфекции. "Специалисты сравнили традиционную ручную обработку вымени с современными автоматическими скрубберами и выяснили, что полная автоматизация снижает качество молока. Первые струйки молока содержат в шесть раз больше бактерий, чем основная порция, но автоматические щетки сдаивают их недостаточно эффективно", - говорится в сообщении университета. "Исследование показало, что для получения безопасного молока необходимо сочетать машинную обработку с ручным контролем. Работа важна для всех потребителей молочных продуктов, поскольку качество подготовки коров напрямую влияет на безопасность молока на прилавках", - добавляется там. В исследовании отмечается, что качество молока зависит от многих факторов, при этом подготовка коров к доению играет ключевую роль. Неправильная обработка вымени приводит к попаданию бактерий в молоко, что снижает его качество и срок хранения. Особенно важно правильно обрабатывать первые струйки молока. "Бактериальная загрязненность поверхности сосков после обработки скруббером оказалась выше, чем после ручной обработки. При традиционной технологии количество бактерий снижалось в 2,4 раза, а при машинной - только в 1,6 раза. Возможная причина - накопление загрязнений в щетках устройства", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, ученые пояснили, что скруббер причиняет дискомфорт коровам с сосками нестандартного размера, так как устройство рассчитано на определенные параметры, поэтому отклонения вызывают болевые ощущения у животных. В университете заключили, что полная автоматизация подготовки коров к доению пока невозможна без потери качества молока. Скрубберы могут облегчить труд операторов, но не способны полностью заменить ручные операции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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здоровье