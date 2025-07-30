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Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут в среду
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут в среду - 30.07.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут в среду
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют невнятную динамику, но преимущественно растут в среду перед оглашением решений Федеральной... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T13:11+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют невнятную динамику, но преимущественно растут в среду перед оглашением решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,03%, до 44 802 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - растёт на 0,1%, до 23 475,74 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,04%, до 6 408,75 пункта. Участники рынка ожидают итогов заседания ФРС, которые будут опубликованы позже в среду. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%. Помимо этого, инвесторы продолжают следить за ходом торговых переговоров. Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты, в то время как делегация из США во главе с самим Трампом может посетить Китай до конца года, однако конкретные даты пока прорабатываются. А во вторник стороны договорились продлить мораторий на взаимное повышение импортных пошлин. "Несмотря на некоторый прогресс в мировой торговле и некоторую ясность в этом вопросе, на глобальных рынках сохраняется значительная неопределенность", - цитирует агентство Блумберг мнение главного рыночного стратега Barclays Private Bank Жюльена Лафарга (Julien Lafargue).
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уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок, торги
Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, Рынок, Торги
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут в среду
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут в среду в ожидании решений ФРС США
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют невнятную динамику, но преимущественно растут в среду перед оглашением решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 13.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,03%, до 44 802 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - растёт на 0,1%, до 23 475,74 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,04%, до 6 408,75 пункта.
Участники рынка ожидают итогов заседания ФРС, которые будут опубликованы позже в среду. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%.
Помимо этого, инвесторы продолжают следить за ходом торговых переговоров. Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты, в то время как делегация из США во главе с самим Трампом может посетить Китай до конца года, однако конкретные даты пока прорабатываются.
А во вторник стороны договорились продлить мораторий на взаимное повышение импортных пошлин.
"Несмотря на некоторый прогресс в мировой торговле и некоторую ясность в этом вопросе, на глобальных рынках сохраняется значительная неопределенность", - цитирует агентство Блумберг мнение главного рыночного стратега Barclays Private Bank Жюльена Лафарга (Julien Lafargue).
Фондовые индексы Европы в основном растут в среду