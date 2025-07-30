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Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом и Мьянмой пройдут на ВЭФ - 30.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом и Мьянмой пройдут на ВЭФ
Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом и Мьянмой пройдут на ВЭФ - 30.07.2025, ПРАЙМ
Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом и Мьянмой пройдут на ВЭФ
Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН пройдут в рамках программы Восточного экономического форума (ВЭФ–2025), сообщили в фонде... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:45+0300
2025-07-30T12:45+0300
экономика
россия
китай
индия
таиланд
росконгресс
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН пройдут в рамках программы Восточного экономического форума (ВЭФ–2025), сообщили в фонде "Росконгресс". По информации фонда, опубликована архитектура деловой программы десятого юбилейного Восточного экономического форума. "В программу войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН", - говорится в сообщении. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
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россия, китай, индия, таиланд, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, ТАИЛАНД, Росконгресс
12:45 30.07.2025
 
Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом и Мьянмой пройдут на ВЭФ

Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом и Мьянмой пройдут в рамках ВЭФ

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке
Баннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН пройдут в рамках программы Восточного экономического форума (ВЭФ–2025), сообщили в фонде "Росконгресс".
По информации фонда, опубликована архитектура деловой программы десятого юбилейного Восточного экономического форума.
"В программу войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН", - говорится в сообщении.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Логотип ВЭФ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
"Росконгресс" назвал главную тему ВЭФ-2025
14 мая, 08:52
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙИНДИЯТАИЛАНДРосконгресс
 
 
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