https://1prime.ru/20250730/vef-860109870.html
Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом и Мьянмой пройдут на ВЭФ
Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом и Мьянмой пройдут на ВЭФ - 30.07.2025, ПРАЙМ
Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом и Мьянмой пройдут на ВЭФ
Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН пройдут в рамках программы Восточного экономического форума (ВЭФ–2025), сообщили в фонде... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:45+0300
2025-07-30T12:45+0300
2025-07-30T12:45+0300
экономика
россия
китай
индия
таиланд
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860109704_0:99:3293:1951_1920x0_80_0_0_e06a341ba09edc4440c074aecdb2a20c.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН пройдут в рамках программы Восточного экономического форума (ВЭФ–2025), сообщили в фонде "Росконгресс". По информации фонда, опубликована архитектура деловой программы десятого юбилейного Восточного экономического форума. "В программу войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН", - говорится в сообщении. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
https://1prime.ru/20250514/trutnev-857546946.html
китай
индия
таиланд
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860109704_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_a37ed53982dd7895d0d22ee5eaa23ae7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, индия, таиланд, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, ТАИЛАНД, Росконгресс
Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом и Мьянмой пройдут на ВЭФ
Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом и Мьянмой пройдут в рамках ВЭФ
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН пройдут в рамках программы Восточного экономического форума (ВЭФ–2025), сообщили в фонде "Росконгресс".
По информации фонда, опубликована архитектура деловой программы десятого юбилейного Восточного экономического форума.
"В программу войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН", - говорится в сообщении.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
"Росконгресс" назвал главную тему ВЭФ-2025