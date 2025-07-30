https://1prime.ru/20250730/vef-860109870.html

Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом и Мьянмой пройдут на ВЭФ

Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом и Мьянмой пройдут на ВЭФ - 30.07.2025, ПРАЙМ

Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом и Мьянмой пройдут на ВЭФ

Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН пройдут в рамках программы Восточного экономического форума (ВЭФ–2025), сообщили в фонде... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T12:45+0300

2025-07-30T12:45+0300

2025-07-30T12:45+0300

экономика

россия

китай

индия

таиланд

росконгресс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860109704_0:99:3293:1951_1920x0_80_0_0_e06a341ba09edc4440c074aecdb2a20c.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН пройдут в рамках программы Восточного экономического форума (ВЭФ–2025), сообщили в фонде "Росконгресс". По информации фонда, опубликована архитектура деловой программы десятого юбилейного Восточного экономического форума. "В программу войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН", - говорится в сообщении. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

https://1prime.ru/20250514/trutnev-857546946.html

китай

индия

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, индия, таиланд, росконгресс