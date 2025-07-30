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В Британии резко вырос спрос на сервисы VPN, пишут СМИ - 30.07.2025, ПРАЙМ
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В Британии резко вырос спрос на сервисы VPN, пишут СМИ
В Британии резко вырос спрос на сервисы VPN, пишут СМИ - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Британии резко вырос спрос на сервисы VPN, пишут СМИ
Спрос на сервисы VPN на фоне вступления в силу закона о безопасном интернете резко вырос в Великобритании, особенно высокий спрос наблюдаются со стороны... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T22:37+0300
2025-07-30T22:37+0300
политика
великобритания
сервис vpn
спрос
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ЛОНДОН, 30 июл - ПРАЙМ. Спрос на сервисы VPN на фоне вступления в силу закона о безопасном интернете резко вырос в Великобритании, особенно высокий спрос наблюдаются со стороны пользователей устройств iOS, сообщает портал Wired со ссылкой на представителей индустрии. Закон о безопасном интернете вступил в силу в Британии 25 июля. Новые правила требуют от онлайн-платформ ограничивать доступ детей к порнографии, материалам, призывающим к самоубийству и прочему контенту, который власти помечают как вредоносный. Таким образом, многие ресурсы стали доступны только после прохождения процедуры проверки возраста. Пользователи могут подтвердить совершеннолетие, загрузив свою фотографию, пройдя процедуру по электронной почте или предоставив данные банковской карты. Некоторые правозащитные организации выразили обеспокоенность тем, что закон может позволить правительству потребовать от медиарегулятора Ofcom изменить правила, касающиеся определения противоправного контента. По словам вице-президента по исследованиям аналитической компании Sensor Tower Симы Шах, по состоянию на понедельник из топ-10 бесплатных приложений в британском App Store пять были VPN-сервисами. "По оценкам Sensor Tower, в Великобритании, особенно на устройствах iOS, наблюдается значительный рост загрузки VPN-приложений. За последние четыре дня количество загрузок ряда VPN-приложений увеличивалось в среднем на 100% в день на устройствах iOS, в то время как на устройствах Android рост составил 5% в день", - заявила Шах порталу Wired во вторник. В компании Nord Security - разработчике приложения NordVPN - заявили изданию, что количество платных подписок на сервис в Великобритании увеличилось на 1000% после вступления закона в силу. В понедельник в сервисе ProtonVPN сообщили, что 25 июля спрос на VPN-провайдеры в Великобритании вырос на 1400%. Глава компании Дэвид Питерсон заявил Wired, что с тех пор количество ежедневных регистраций увеличилось еще больше - на 1800%. Ранее газета Daily Mail сообщила, что некоторые пользователи X теперь не могут просмотреть видеоролики с задержаниями британской полицией активистов, вместо видео на экране появляются сообщения о том, что контент заблокирован "в связи с местными законами". Некоторые пользователи также сообщили о блокировке в X записи с недавним выступлением консервативного политика Кэти Лэм о "груминг-бандах", занимающихся групповой сексуальной эксплуатацией детей. Кроме того, пользователи таких популярных приложений, как стриминговый сервис Spotify, сообщают, что для прослушивания некоторых произведений теперь необходимо подтверждать свой возраст. В понедельник британская популистская партия Reform UK пообещала в случае победы на парламентских выборах отменить недавно вступивший в силу "оруэлловский" и "подавляющий свободу слова" закон о безопасном интернете. Глава департамента государственной эффективности партии и ее бывший председатель Зиа Юсуф заявил, что закон наделяет британского медиарегулятора Ofcom полномочиями по взиманию штрафов за "вредоносный" контент, что вынудит соцсети подвергать цензуре антиправительственные высказывания.
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великобритания, сервис vpn, спрос
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, сервис VPN, спрос
22:37 30.07.2025
 
В Британии резко вырос спрос на сервисы VPN, пишут СМИ

Wired: Британии резко вырос спрос на сервисы VPN на фоне закона об интернете

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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ЛОНДОН, 30 июл - ПРАЙМ. Спрос на сервисы VPN на фоне вступления в силу закона о безопасном интернете резко вырос в Великобритании, особенно высокий спрос наблюдаются со стороны пользователей устройств iOS, сообщает портал Wired со ссылкой на представителей индустрии.
Закон о безопасном интернете вступил в силу в Британии 25 июля. Новые правила требуют от онлайн-платформ ограничивать доступ детей к порнографии, материалам, призывающим к самоубийству и прочему контенту, который власти помечают как вредоносный. Таким образом, многие ресурсы стали доступны только после прохождения процедуры проверки возраста. Пользователи могут подтвердить совершеннолетие, загрузив свою фотографию, пройдя процедуру по электронной почте или предоставив данные банковской карты. Некоторые правозащитные организации выразили обеспокоенность тем, что закон может позволить правительству потребовать от медиарегулятора Ofcom изменить правила, касающиеся определения противоправного контента.
По словам вице-президента по исследованиям аналитической компании Sensor Tower Симы Шах, по состоянию на понедельник из топ-10 бесплатных приложений в британском App Store пять были VPN-сервисами.
"По оценкам Sensor Tower, в Великобритании, особенно на устройствах iOS, наблюдается значительный рост загрузки VPN-приложений. За последние четыре дня количество загрузок ряда VPN-приложений увеличивалось в среднем на 100% в день на устройствах iOS, в то время как на устройствах Android рост составил 5% в день", - заявила Шах порталу Wired во вторник.
В компании Nord Security - разработчике приложения NordVPN - заявили изданию, что количество платных подписок на сервис в Великобритании увеличилось на 1000% после вступления закона в силу.
В понедельник в сервисе ProtonVPN сообщили, что 25 июля спрос на VPN-провайдеры в Великобритании вырос на 1400%. Глава компании Дэвид Питерсон заявил Wired, что с тех пор количество ежедневных регистраций увеличилось еще больше - на 1800%.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что некоторые пользователи X теперь не могут просмотреть видеоролики с задержаниями британской полицией активистов, вместо видео на экране появляются сообщения о том, что контент заблокирован "в связи с местными законами". Некоторые пользователи также сообщили о блокировке в X записи с недавним выступлением консервативного политика Кэти Лэм о "груминг-бандах", занимающихся групповой сексуальной эксплуатацией детей. Кроме того, пользователи таких популярных приложений, как стриминговый сервис Spotify, сообщают, что для прослушивания некоторых произведений теперь необходимо подтверждать свой возраст.
В понедельник британская популистская партия Reform UK пообещала в случае победы на парламентских выборах отменить недавно вступивший в силу "оруэлловский" и "подавляющий свободу слова" закон о безопасном интернете. Глава департамента государственной эффективности партии и ее бывший председатель Зиа Юсуф заявил, что закон наделяет британского медиарегулятора Ofcom полномочиями по взиманию штрафов за "вредоносный" контент, что вынудит соцсети подвергать цензуре антиправительственные высказывания.
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