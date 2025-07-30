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Росстандарт поддержал введение доптребований к маркировке вейпов

Росстандарт поддержал введение доптребований к маркировке вейпов - 30.07.2025, ПРАЙМ

Росстандарт поддержал введение доптребований к маркировке вейпов

Росстандарт поддерживает необходимость внесения в ГОСТ дополнительных требований к маркировке вейпов, в том числе нанесение изображений и надписей о вреде... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T12:06+0300

2025-07-30T12:06+0300

2025-07-30T12:06+0300

россия

росстандарт

вейпы

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Росстандарт поддерживает необходимость внесения в ГОСТ дополнительных требований к маркировке вейпов, в том числе нанесение изображений и надписей о вреде здоровью, следует из ответа главы ведомства Антона Шалаева на обращение председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Метелев направил обращение с предложением добавить в дизайн вейпов предупреждающие изображения и надписи определенного размера о вреде здоровью. "Росстандарт поддерживает необходимость внесения в ГОСТ дополнительных требований к маркировке, например, о необходимости нанесения изображения, демонстрирующего последствия использования ЭСДН (электронных систем доставки никотина - ред.), и/или соответствующей надписи о вреде здоровью определенного размера (по аналогии с табачными изделиями). Такие изображения/надписи будут служить предостережением и способствовать осознанному выбору потребителей", - говорится в документе. В настоящее время подготовлен проект изменения в ГОСТ, который предполагает ограничение объемов жидкости в вейпах, а также установление требований к устройствам для потребления жидкости. "Мы предложили Росстандарту изменения в профильный ГОСТ: ввести для упаковок вейпов и жидкостей обязательные, хорошо заметные предупреждающие об опасностях надписи, как на сигаретах, а также убрать привлекательные для детей элементы дизайна. Я благодарен главе ведомства Антону Павловичу Шалаеву за поддержку нашей позиции. Изменения будут внесены в ближайшие месяцы", - сказал Метелев РИА Новости.

https://1prime.ru/20250728/veypy-860038985.html

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россия, росстандарт, вейпы