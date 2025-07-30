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Волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до штата Вашингтон - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до штата Вашингтон
Волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до штата Вашингтон - 30.07.2025, ПРАЙМ
Волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до штата Вашингтон
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье штата Вашингтон, жителям рекомендуется держаться подальше от берега, сообщает Национальная... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:13+0300
2025-07-30T12:13+0300
камчатка
землетрясение
цунами
сша
вашингтон
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье штата Вашингтон, жителям рекомендуется держаться подальше от берега, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS). "Первые волны цунами достигли (территории - ред.) Ла-Пуш и (города - ред.) Вестпорта... Держитесь подальше от воды и берега до тех пор, пока местные власти не скажут, что можно вернуться", - говорится в сообщении местного отделения службы в соцсети X. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов обрушилась.
https://1prime.ru/20250730/tsunami-860102066.html
камчатка
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камчатка, землетрясение, цунами, сша, вашингтон
КАМЧАТКА, землетрясение, цунами, США, ВАШИНГТОН
12:13 30.07.2025
 
Волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до штата Вашингтон

NWS: волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье штата Вашингтон

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье штата Вашингтон, жителям рекомендуется держаться подальше от берега, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS).
"Первые волны цунами достигли (территории - ред.) Ла-Пуш и (города - ред.) Вестпорта... Держитесь подальше от воды и берега до тех пор, пока местные власти не скажут, что можно вернуться", - говорится в сообщении местного отделения службы в соцсети X.
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов обрушилась.
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КАМЧАТКАземлетрясениецунамиСШАВАШИНГТОН
 
 
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