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Число автомобильных угонов в России сократилось втрое
Число автомобильных угонов в России сократилось втрое - 30.07.2025, ПРАЙМ
Число автомобильных угонов в России сократилось втрое
Число автомобильных угонов в России за первое полугодие сократилось втрое в годовом выражении, а лидером по количеству таких преступлений оказалась Москва,... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:55+0300
2025-07-30T12:55+0300
2025-07-30T12:55+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Число автомобильных угонов в России за первое полугодие сократилось втрое в годовом выражении, а лидером по количеству таких преступлений оказалась Москва, сообщает страховой дом ВСК. "По итогам первого полугодия 2025 года в России число угонов уменьшилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в летний период количество происшествий сократилось менее динамично - в два раза в сравнении с 2024 годом", - говорится в сообщении. "Также вновь изменилась география преступлений – если в первом квартале 2025 года лидером антирейтинга был Дальний Восток, то по итогам шести месяцев наибольшее число страховых событий фиксировалось в Москве и Санкт-Петербурге. Причем в 53% случаев жертвами угонов становились корпоративные автопарки", - отмечает страховщик. В Москве по итогам полугодия, по данным ВСК, было зафиксировано 28% угонов. В "антирейтинг" также вошли Санкт-Петербург (19%), Дагестан, Свердловская область, Татарстан, Рязанская и Ульяновская области (примерно по 4%). Угоны грузового транспорта сократились с 54% в первом квартале до 9% за полугодие. Причем практически все случаи связаны с хищением китайских грузовиков – Howo и FAW, тогда как в начале текущего года этот список возглавлял китайский Shacman. В перечень востребованных у преступников марок автомобилей вошли Lada (24%), Kia (19%), BMW (9%). Доля китайских брендов в общей структуре угоняемости выросла до 28%: чаще всего крадут автомобили Chery, Haval, Changan и Lixiang (примерно по 4% страховых случаев на каждую марку). По данным страховщиков, в январе-июне жертвами угонщиков чаще всего становились юридические лица - парки такси и каршеринга, на них приходилось 53% таких преступлений. При этом в начале текущего года этот показатель составлял 93%. По оценкам специалистов ВСК, самое популярное у угонщиков время – это полночь и начало рабочего дня. По их данным, 24% угонов происходит в период с 0.00 до 1.00, еще 19% - с 10.00 до 11.00.
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бизнес, россия, санкт-петербург, дальний восток, вск, kia, bmw, lada vision 4x4, bmw x5
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дальний Восток, ВСК, Kia, BMW, Lada Vision 4x4, BMW X5
Число автомобильных угонов в России сократилось втрое
ВСК: число автомобильных угонов в России за первое полугодие сократилось втрое
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Число автомобильных угонов в России за первое полугодие сократилось втрое в годовом выражении, а лидером по количеству таких преступлений оказалась Москва, сообщает страховой дом ВСК.
"По итогам первого полугодия 2025 года в России число угонов уменьшилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в летний период количество происшествий сократилось менее динамично - в два раза в сравнении с 2024 годом", - говорится в сообщении.
"Также вновь изменилась география преступлений – если в первом квартале 2025 года лидером антирейтинга был Дальний Восток, то по итогам шести месяцев наибольшее число страховых событий фиксировалось в Москве и Санкт-Петербурге. Причем в 53% случаев жертвами угонов становились корпоративные автопарки", - отмечает страховщик.
В Москве по итогам полугодия, по данным ВСК, было зафиксировано 28% угонов. В "антирейтинг" также вошли Санкт-Петербург (19%), Дагестан, Свердловская область, Татарстан, Рязанская и Ульяновская области (примерно по 4%).
Угоны грузового транспорта сократились с 54% в первом квартале до 9% за полугодие. Причем практически все случаи связаны с хищением китайских грузовиков – Howo и FAW, тогда как в начале текущего года этот список возглавлял китайский Shacman.
В перечень востребованных у преступников марок автомобилей вошли Lada (24%), Kia (19%), BMW (9%). Доля китайских брендов в общей структуре угоняемости выросла до 28%: чаще всего крадут автомобили Chery, Haval, Changan и Lixiang (примерно по 4% страховых случаев на каждую марку).
По данным страховщиков, в январе-июне жертвами угонщиков чаще всего становились юридические лица - парки такси и каршеринга, на них приходилось 53% таких преступлений. При этом в начале текущего года этот показатель составлял 93%.
По оценкам специалистов ВСК, самое популярное у угонщиков время – это полночь и начало рабочего дня. По их данным, 24% угонов происходит в период с 0.00 до 1.00, еще 19% - с 10.00 до 11.00.
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