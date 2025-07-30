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Российский поезд для ВСМ будет с опцией беспилотного движения

Российский поезд для ВСМ будет с опцией беспилотного движения - 30.07.2025, ПРАЙМ

Российский поезд для ВСМ будет с опцией беспилотного движения

Российский высокоскоростной поезд будет разработан с учетом возможности использования системы беспилотного движения, сообщил генеральный директор РЖД Олег... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T10:36+0300

2025-07-30T10:36+0300

2025-07-30T10:36+0300

россия

санкт-петербург

олег белозеров

ржд

"синара"

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский высокоскоростной поезд будет разработан с учетом возможности использования системы беспилотного движения, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. "Будут две системы. Соответственно, поезд будет собран под свою систему управления, а машинист будет либо активно управлять по определенной части, либо наблюдать за тем, как работает система. В зависимости от того, в какой промежуток времени мы создадим, доработаем эту систему. Конечная цель - беспилотное движение. Соответственно, это оператор, который будет наблюдать за системой работы высокоскоростного поезда", - сказал Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24". Выпускать высокоскоростные поезда в России будет завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Он планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд для ВСМ должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут.

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россия, санкт-петербург, олег белозеров, ржд, "синара"