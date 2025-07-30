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ВТБ актуализировал условия по ипотеке с господдержкой

ВТБ актуализировал условия по ипотеке с господдержкой - 30.07.2025, ПРАЙМ

ВТБ актуализировал условия по ипотеке с господдержкой

ВТБ изменил условия по первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой с сегодняшнего дня, повысив его в ряде случаев до минимум 30,1%, следует из сообщения... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T17:45+0300

2025-07-30T17:45+0300

2025-07-30T17:45+0300

энергетика

ипотека

втб

финансы

первоначальный взнос

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. ВТБ изменил условия по первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой с сегодняшнего дня, повысив его в ряде случаев до минимум 30,1%, следует из сообщения пресс-службы банка. "С 30 июля ВТБ актуализирует условия по ипотеке с господдержкой, приводя их в соответствие со среднерыночными значениями", - говорится в сообщении. Отмечается, что для объектов, реализуемых компаниями на проектном финансировании банка, а также ряда ключевых для клиентов застройщиков ВТБ первоначальный взнос остается от 20,1%. При этом для остальных объектов недвижимости первый взнос будет от 30,1%. Ранее, согласно данным на сайте банка, он составлял также 20,1%. По льготной ипотеке в новых субъектах РФ первоначальный взнос сохраняется на минимальном уровне - от 10,1%. Клиенты, получившие решение банка до 30 июля, смогут провести сделки на прежних условиях до 6 августа включительно, отметили в ВТБ. "С учетом высоких ставок по рыночной ипотеке господдержка до конца года останется драйвером жилищного кредитования. Поэтому ВТБ продолжит по ней активно работать. С начала года банк предоставил более 38 тысяч льготных ипотечных кредитов на сумму около 220 миллиарда рублей", - подытожили в банке.

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ипотека, втб, финансы, первоначальный взнос