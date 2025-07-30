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Вулкан Ключевский на Камчатке начал извергаться после землетрясения - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Вулкан Ключевский на Камчатке начал извергаться после землетрясения
Вулкан Ключевский на Камчатке начал извергаться после землетрясения - 30.07.2025, ПРАЙМ
Вулкан Ключевский на Камчатке начал извергаться после землетрясения
Извержение вулкана Ключевского в Камчатском крае зафиксировано после масштабного землетрясения в регионе, следует из сообщения камчатского филиала Единой... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:11+0300
2025-07-30T15:11+0300
камчатка
камчатский край
вулкан
землетрясение
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Извержение вулкана Ключевского в Камчатском крае зафиксировано после масштабного землетрясения в регионе, следует из сообщения камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. На прошлой неделе спасатели рекомендовали не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский из-за повышенной активности исполинов. "Прямо сейчас, извержение Ключевского", - говорится в сообщении. Филиал геофизической службы также публикует фото с камеры, установленной на сейсмической станции. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало ранее, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Последний раз он извергался в апреле 2025 года.
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камчатка, камчатский край, вулкан, землетрясение
КАМЧАТКА, Камчатский край, Вулкан, землетрясение
15:11 30.07.2025
 
Вулкан Ключевский на Камчатке начал извергаться после землетрясения

В Камчатском крае зафиксировано извержение вулкана Ключевского после землетрясения

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкНа Камчатке произошло мощное землетрясение
На Камчатке произошло мощное землетрясение
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Извержение вулкана Ключевского в Камчатском крае зафиксировано после масштабного землетрясения в регионе, следует из сообщения камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
На прошлой неделе спасатели рекомендовали не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский из-за повышенной активности исполинов.
"Прямо сейчас, извержение Ключевского", - говорится в сообщении.
Филиал геофизической службы также публикует фото с камеры, установленной на сейсмической станции.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало ранее, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Последний раз он извергался в апреле 2025 года.
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КАМЧАТКАКамчатский крайВулканземлетрясение
 
 
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