https://1prime.ru/20250730/vulkan-860124478.html

Туристы не отменяют туры на Камчатку из-за вулкана, сообщает РСТ

Туристы не отменяют туры на Камчатку из-за вулкана, сообщает РСТ - 30.07.2025, ПРАЙМ

Туристы не отменяют туры на Камчатку из-за вулкана, сообщает РСТ

Туристы, посещающие район подножия вулканов на Камчатке, не отменяют туры, путешественники, напротив, выражают желание понаблюдать за извержением, сообщили... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T16:01+0300

2025-07-30T16:01+0300

2025-07-30T16:01+0300

камчатка

туризм

российский союз туриндустрии

общество

вулкан

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Туристы, посещающие район подножия вулканов на Камчатке, не отменяют туры, путешественники, напротив, выражают желание понаблюдать за извержением, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее в среду камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону извергающегося вулкана Ключевского. "В темное время суток наблюдается извержение вулкана, сход раскаленной лавы по западному склону, мощное свечение над кратером и взрывы. Несмотря на это, среди туристов, посещающих район подножия вулканов, отмен туров и жалоб не зафиксировано. Напротив, многие путешественники выражают желание лично наблюдать за этим природным явлением", - сообщили в союзе. На прошлой неделе спасатели рекомендовали не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский из-за повышенной активности исполинов. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало ранее, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Последний раз он извергался в апреле 2025 года.

https://1prime.ru/20250730/vulkan-860122161.html

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камчатка, туризм, российский союз туриндустрии, общество , вулкан