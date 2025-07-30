https://1prime.ru/20250730/vvs-860116005.html

Британия завершит четырехмесячную миссию по защите восточного фланга НАТО

Британия завершит четырехмесячную миссию по защите восточного фланга НАТО - 30.07.2025, ПРАЙМ

Британия завершит четырехмесячную миссию по защите восточного фланга НАТО

Пилоты Королевских ВВС и их истребители Eurofighter завершают четырехмесячную миссию по поддержке защиты восточного фланга НАТО, сообщил в среду вице-премьер и... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T14:32+0300

2025-07-30T14:32+0300

2025-07-30T14:32+0300

польша

великобритания

балтийское море

нато

балтика

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ВАРШАВА, 30 июл – ПРАЙМ. Пилоты Королевских ВВС и их истребители Eurofighter завершают четырехмесячную миссию по поддержке защиты восточного фланга НАТО, сообщил в среду вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. "Мы благодарим британские ВВС за профессионализм и приверженность миссии НАТО по усиленному патрулированию воздушного пространства. Истребители Королевских ВВС, дислоцированные в Мальборке, подают пример сотрудничества в области безопасности и оперативного реагирования на нарушения воздушного пространства", — написал он в социальной сети Х. Как подчеркнул министр, шведы и их истребители JAS-39 Gripen остаются в Польше. "Австралийцы и другие страны скоро присоединятся", — заявил он. Великобритания входит в число стран, чьи ВВС участвуют в миссиях НАТО "Усиленная воздушная полиция" и "Балтика", направленных на поддержку защиты воздушного пространства в районе восточного фланга НАТО, Балтийского моря и стран Балтии, не имеющих собственной боевой авиации. В рамках этой миссии страны-союзники проводят ротацию своих авиационных контингентов, которые на несколько месяцев размещаются на авиабазах на восточном фланге, включая Шяуляй (Литва) и 22-ю тактическую авиабазу в Мальборке (Польша).

https://1prime.ru/20250730/polsha-860099175.html

польша

великобритания

балтийское море

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польша, великобритания, балтийское море, нато, балтика