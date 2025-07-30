https://1prime.ru/20250730/vybory-860108159.html

Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявили в Думе

Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявили в Думе - 30.07.2025, ПРАЙМ

Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявили в Думе

Россия не собирается вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии, заявления президента Молдавии Майи Санду являются попыткой свалить недовольство... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T12:28+0300

2025-07-30T12:28+0300

2025-07-30T12:28+0300

политика

россия

молдавия

майя санду

госдума

выборы

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Россия не собирается вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии, заявления президента Молдавии Майи Санду являются попыткой свалить недовольство ее политикой на Россию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств. "Нет, Россия не собирается вмешиваться в предстоящие выборы в Молдавии, это полная ерунда. На сегодняшний день подавляются любые оппозиционные действия, любая партия, которая имеет другую точку зрения по сравнению с Санду, объявляется вне закона, не допускают до выборов. Есть, естественно, большое количество недовольных в Молдавии, и попытки это недовольство свалить на действия России очевидны, и все это видят, все это понимают", - сказал Чепа.

https://1prime.ru/20250730/sandu-860107837.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, молдавия, майя санду, госдума, выборы