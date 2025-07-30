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Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявили в Думе - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявили в Думе
Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявили в Думе - 30.07.2025, ПРАЙМ
Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявили в Думе
Россия не собирается вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии, заявления президента Молдавии Майи Санду являются попыткой свалить недовольство... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:28+0300
2025-07-30T12:28+0300
политика
россия
молдавия
майя санду
госдума
выборы
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Россия не собирается вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии, заявления президента Молдавии Майи Санду являются попыткой свалить недовольство ее политикой на Россию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств. "Нет, Россия не собирается вмешиваться в предстоящие выборы в Молдавии, это полная ерунда. На сегодняшний день подавляются любые оппозиционные действия, любая партия, которая имеет другую точку зрения по сравнению с Санду, объявляется вне закона, не допускают до выборов. Есть, естественно, большое количество недовольных в Молдавии, и попытки это недовольство свалить на действия России очевидны, и все это видят, все это понимают", - сказал Чепа.
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россия, молдавия, майя санду, госдума, выборы
Политика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Майя Санду, Госдума, Выборы
12:28 30.07.2025
 
Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявили в Думе

Зампред Госдумы Чепа: РФ не собирается вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Россия не собирается вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии, заявления президента Молдавии Майи Санду являются попыткой свалить недовольство ее политикой на Россию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств.
"Нет, Россия не собирается вмешиваться в предстоящие выборы в Молдавии, это полная ерунда. На сегодняшний день подавляются любые оппозиционные действия, любая партия, которая имеет другую точку зрения по сравнению с Санду, объявляется вне закона, не допускают до выборов. Есть, естественно, большое количество недовольных в Молдавии, и попытки это недовольство свалить на действия России очевидны, и все это видят, все это понимают", - сказал Чепа.
Президент Молдавии Майя Санду голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Экс-премьер Молдавии ответил фразой из "12 стульев" на слова Санду о России
12:25
 
ПолитикаРОССИЯМОЛДАВИЯМайя СандуГосдумаВыборы
 
 
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