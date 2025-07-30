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Песков прокомментировал заявления о якобы вмешательстве в выборы в Молдавии

Песков прокомментировал заявления о якобы вмешательстве в выборы в Молдавии - 30.07.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал заявления о якобы вмешательстве в выборы в Молдавии

Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявлениях якобы о вмешательстве РФ в... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T13:53+0300

2025-07-30T13:53+0300

2025-07-30T13:54+0300

политика

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молдавия

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выборы

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявлениях якобы о вмешательстве РФ в выборы в Молдавии. Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. "Во-первых, это не соответствует действительности: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Кроме того, пресс-секретарь добавил, что Москва со своей стороны констатирует нарушение электоральных прав молдаван вопреки убеждениям Кишинева в обратном.Песков также отметил важность обеспечения избирательного права молдаван, находящихся в том числе и за пределами страны."Права тех молдаван, которые живут в разных странах, в том числе на территории Российской Федерации, конечно же, с нашей точки зрения, должны быть обеспечены. Сейчас об этом говорить не приходится", - сообщил пресс-секретарь журналистам.Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".

https://1prime.ru/20250730/kreml-860112592.html

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россия, молдавия, евгения гуцул, выборы, дмитрий песков