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Японский чай матча может стать дефицитным товаром, пишут СМИ - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Японский чай матча может стать дефицитным товаром, пишут СМИ
Японский чай матча может стать дефицитным товаром, пишут СМИ - 30.07.2025, ПРАЙМ
Японский чай матча может стать дефицитным товаром, пишут СМИ
Японский порошковый зелёный чай матча может стать дефицитным товаром из-за резкой популяризации и вызванного жарой неурожая в стране, пишет газета Washington... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T17:00+0300
2025-07-30T17:00+0300
бизнес
япония
сша
дональд трамп
washington post
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Японский порошковый зелёный чай матча может стать дефицитным товаром из-за резкой популяризации и вызванного жарой неурожая в стране, пишет газета Washington Post со ссылкой на импортеров продукции. Как отмечает издание со ссылкой на продавцов чая, спрос на него резко вырос с прошлого года. "Скудное предложение из-за сильной жары в этом году в Японии ухудшило ситуацию... Урожайность снизилась на 20% по сравнению с прошлым годом", - пишет газета со ссылкой на гендиректора ритейлера Matcha.com Андре Фашолу. По словам Фашолы, продажи его компании за последние четыре года выросли на 940%, что обусловлено "беспрецедентным" оптовым и розничным спросом на матча. Фашола добавил изданию, что введение президентом США Дональдом Трампом 15-процентной пошлинной ставки в отношении Японии вынудит продавцов матча поднять цены на продукцию, что может негативно сказаться на спросе. Газета также отмечает, что популяризация на родине, в Японии, и туризм в страну поставили матча под угрозу дефицита. Например, некоторые магазины уже начали отпускать не более одной упаковки матча в руки.
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бизнес, япония, сша, дональд трамп, washington post
Бизнес, ЯПОНИЯ, США, Дональд Трамп, Washington Post
17:00 30.07.2025
 
Японский чай матча может стать дефицитным товаром, пишут СМИ

WP: японский порошковый чай матча может стать дефицитным из-за неурожая

© flickr.com / OiMaxФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© flickr.com / OiMax
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Японский порошковый зелёный чай матча может стать дефицитным товаром из-за резкой популяризации и вызванного жарой неурожая в стране, пишет газета Washington Post со ссылкой на импортеров продукции.
Как отмечает издание со ссылкой на продавцов чая, спрос на него резко вырос с прошлого года.
"Скудное предложение из-за сильной жары в этом году в Японии ухудшило ситуацию... Урожайность снизилась на 20% по сравнению с прошлым годом", - пишет газета со ссылкой на гендиректора ритейлера Matcha.com Андре Фашолу.
По словам Фашолы, продажи его компании за последние четыре года выросли на 940%, что обусловлено "беспрецедентным" оптовым и розничным спросом на матча.
Фашола добавил изданию, что введение президентом США Дональдом Трампом 15-процентной пошлинной ставки в отношении Японии вынудит продавцов матча поднять цены на продукцию, что может негативно сказаться на спросе. Газета также отмечает, что популяризация на родине, в Японии, и туризм в страну поставили матча под угрозу дефицита. Например, некоторые магазины уже начали отпускать не более одной упаковки матча в руки.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Максимальную высоту цунами зафиксировали в Японии
09:51
 
БизнесЯПОНИЯСШАДональд ТрампWashington Post
 
 
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