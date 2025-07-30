https://1prime.ru/20250730/wp-860127735.html

Японский чай матча может стать дефицитным товаром, пишут СМИ

Японский чай матча может стать дефицитным товаром, пишут СМИ - 30.07.2025, ПРАЙМ

Японский чай матча может стать дефицитным товаром, пишут СМИ

Японский порошковый зелёный чай матча может стать дефицитным товаром из-за резкой популяризации и вызванного жарой неурожая в стране, пишет газета Washington... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T17:00+0300

2025-07-30T17:00+0300

2025-07-30T17:00+0300

бизнес

япония

сша

дональд трамп

washington post

https://cdnn.1prime.ru/img/76034/96/760349616_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_734f0eef3f7957e27553c483619af364.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Японский порошковый зелёный чай матча может стать дефицитным товаром из-за резкой популяризации и вызванного жарой неурожая в стране, пишет газета Washington Post со ссылкой на импортеров продукции. Как отмечает издание со ссылкой на продавцов чая, спрос на него резко вырос с прошлого года. "Скудное предложение из-за сильной жары в этом году в Японии ухудшило ситуацию... Урожайность снизилась на 20% по сравнению с прошлым годом", - пишет газета со ссылкой на гендиректора ритейлера Matcha.com Андре Фашолу. По словам Фашолы, продажи его компании за последние четыре года выросли на 940%, что обусловлено "беспрецедентным" оптовым и розничным спросом на матча. Фашола добавил изданию, что введение президентом США Дональдом Трампом 15-процентной пошлинной ставки в отношении Японии вынудит продавцов матча поднять цены на продукцию, что может негативно сказаться на спросе. Газета также отмечает, что популяризация на родине, в Японии, и туризм в страну поставили матча под угрозу дефицита. Например, некоторые магазины уже начали отпускать не более одной упаковки матча в руки.

https://1prime.ru/20250730/yaponiya-860095191.html

япония

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, япония, сша, дональд трамп, washington post