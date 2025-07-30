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Россияне в Японии не пострадали на фоне угрозы цунами, заявили в посольстве - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Россияне в Японии не пострадали на фоне угрозы цунами, заявили в посольстве
Россияне в Японии не пострадали на фоне угрозы цунами, заявили в посольстве - 30.07.2025, ПРАЙМ
Россияне в Японии не пострадали на фоне угрозы цунами, заявили в посольстве
Никто из россиян в Японии не пострадал, просьб о помощи пока не поступало, сообщили ИА Новости в посольстве в Токио в связи с объявленной в Японии угрозой... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T09:34+0300
2025-07-30T09:34+0300
япония
россияне
общество
токио
камчатка
землетрясение
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ТОКИО, 30 июл – ПРАЙМ. Никто из россиян в Японии не пострадал, просьб о помощи пока не поступало, сообщили ИА Новости в посольстве в Токио в связи с объявленной в Японии угрозой цунами после землетрясения магнитудой 8.7 на Камчатке. "Мы внимательно следим за развитием ситуации после объявления в Японии угрозы цунами. По имеющейся к этому часу информации, никто из российских граждан не пострадал. Обращений о помощи не поступало. Дипмиссия России держит ситуацию на контроле", - сообщил РИА Новости представитель посольства России в Токио. После землетрясения на Камчатке в Японии было объявлено сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. В большинстве районов ожидалось цунами высотой около трех метров. К этому часу в ряде мест уже зафиксировано цунами высотой 40-30 сантиметров. При канцелярии премьера Японии создан кризисный штаб. Остановлено движение на ряде участков автомагистралей и железных дорог, закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Сэндай на северо-востоке страны. Объявлена эвакуация как минимум для 356 тысяч человек.
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япония
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япония, россияне, общество , токио, камчатка, землетрясение
ЯПОНИЯ, россияне, Общество , Токио, КАМЧАТКА, землетрясение
09:34 30.07.2025
 
Россияне в Японии не пострадали на фоне угрозы цунами, заявили в посольстве

Посольство РФ в Токио: никто из россиян в Японии не пострадал на фоне угрозы цунами

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ТОКИО, 30 июл – ПРАЙМ. Никто из россиян в Японии не пострадал, просьб о помощи пока не поступало, сообщили ИА Новости в посольстве в Токио в связи с объявленной в Японии угрозой цунами после землетрясения магнитудой 8.7 на Камчатке.
"Мы внимательно следим за развитием ситуации после объявления в Японии угрозы цунами. По имеющейся к этому часу информации, никто из российских граждан не пострадал. Обращений о помощи не поступало. Дипмиссия России держит ситуацию на контроле", - сообщил РИА Новости представитель посольства России в Токио.
После землетрясения на Камчатке в Японии было объявлено сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. В большинстве районов ожидалось цунами высотой около трех метров. К этому часу в ряде мест уже зафиксировано цунами высотой 40-30 сантиметров.
При канцелярии премьера Японии создан кризисный штаб. Остановлено движение на ряде участков автомагистралей и железных дорог, закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Сэндай на северо-востоке страны. Объявлена эвакуация как минимум для 356 тысяч человек.
Остров Мауи, Гавайи - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Гавайев
09:20
 
ЯПОНИЯроссиянеОбществоТокиоКАМЧАТКАземлетрясение
 
 
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