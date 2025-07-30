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Максимальную высоту цунами зафиксировали в Японии - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Максимальную высоту цунами зафиксировали в Японии
Максимальную высоту цунами зафиксировали в Японии - 30.07.2025, ПРАЙМ
Максимальную высоту цунами зафиксировали в Японии
Максимальная высота цунами, зафиксированная в Японии к этому часу, составила 1,3 метра, сообщило главное метеорологическое управление страны. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T09:51+0300
2025-07-30T09:51+0300
происшествия
общество
япония
камчатка
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ТОКИО, 30 июл – ПРАЙМ. Максимальная высота цунами, зафиксированная в Японии к этому часу, составила 1,3 метра, сообщило главное метеорологическое управление страны. Высота цунами 1,3 метра была зафиксирована в порту Кудзи в префектуре Иватэ на северо-востоке страны. После землетрясения на Камчатке в Японии было объявлено сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. В большинстве районов ожидалось цунами высотой около 3 метров. В основном до сих пор высота цунами у берегов Японии составляла 40-30 сантиметров. При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Остановлено движение на ряде участков автомагистралей и железных дорог, закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Сэндай на северо-востоке страны. Объявлена эвакуация как минимум для 356 тысяч человек.
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япония
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общество , япония, камчатка
Происшествия, Общество , ЯПОНИЯ, КАМЧАТКА
09:51 30.07.2025
 
Максимальную высоту цунами зафиксировали в Японии

Максимальная высота цунами в Японии к этому часу составила 1,3 метра

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© flickr.com / Hactor de Pereda
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ТОКИО, 30 июл – ПРАЙМ. Максимальная высота цунами, зафиксированная в Японии к этому часу, составила 1,3 метра, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Высота цунами 1,3 метра была зафиксирована в порту Кудзи в префектуре Иватэ на северо-востоке страны.
После землетрясения на Камчатке в Японии было объявлено сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. В большинстве районов ожидалось цунами высотой около 3 метров. В основном до сих пор высота цунами у берегов Японии составляла 40-30 сантиметров.
При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Остановлено движение на ряде участков автомагистралей и железных дорог, закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Сэндай на северо-востоке страны. Объявлена эвакуация как минимум для 356 тысяч человек.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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ПроисшествияОбществоЯПОНИЯКАМЧАТКА
 
 
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