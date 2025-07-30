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Температурный рекорд зафиксировали в Японии

Температурный рекорд зафиксировали в Японии - 30.07.2025, ПРАЙМ

Температурный рекорд зафиксировали в Японии

Метеорологическое управление Японии зафиксировало в городе Тамба префектуры Хёго температуру плюс 41,2 градуса, что стало температурным рекордом для страны. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T12:33+0300

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общество

япония

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ТОКИО, 30 июл – ПРАЙМ. Метеорологическое управление Японии зафиксировало в городе Тамба префектуры Хёго температуру плюс 41,2 градуса, что стало температурным рекордом для страны. До сих пор температурными рекордами были 41,1 градуса, зафиксированные в префектуре Сайтама в 2018 году, и такая же температура в городе Хамамацу префектуры Сидзуока в 2020 году. В целом среда выдалась жаркой для большинства районов Японии. В Киото температура составила 39,5 градуса, в Осаке и Окаяме – 39,2, в Ниигате – 39. Во вторник служба пожарной охраны Японии сообщила о 16 погибших и 10,8 тысячи госпитализированных с 21 по 27 июля из-за теплового удара на фоне жары.

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общество , япония