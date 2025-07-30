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Температурный рекорд зафиксировали в Японии - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Температурный рекорд зафиксировали в Японии
Температурный рекорд зафиксировали в Японии - 30.07.2025, ПРАЙМ
Температурный рекорд зафиксировали в Японии
Метеорологическое управление Японии зафиксировало в городе Тамба префектуры Хёго температуру плюс 41,2 градуса, что стало температурным рекордом для страны. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:33+0300
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общество
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ТОКИО, 30 июл – ПРАЙМ. Метеорологическое управление Японии зафиксировало в городе Тамба префектуры Хёго температуру плюс 41,2 градуса, что стало температурным рекордом для страны. До сих пор температурными рекордами были 41,1 градуса, зафиксированные в префектуре Сайтама в 2018 году, и такая же температура в городе Хамамацу префектуры Сидзуока в 2020 году. В целом среда выдалась жаркой для большинства районов Японии. В Киото температура составила 39,5 градуса, в Осаке и Окаяме – 39,2, в Ниигате – 39. Во вторник служба пожарной охраны Японии сообщила о 16 погибших и 10,8 тысячи госпитализированных с 21 по 27 июля из-за теплового удара на фоне жары.
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общество , япония
Общество , ЯПОНИЯ
12:33 30.07.2025
 
Температурный рекорд зафиксировали в Японии

В городе Тамба в Японии зафиксировали температуру плюс 41,2 градуса

© Unsplash/AXP PhotographyТокио, Япония
Токио, Япония
© Unsplash/AXP Photography
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ТОКИО, 30 июл – ПРАЙМ. Метеорологическое управление Японии зафиксировало в городе Тамба префектуры Хёго температуру плюс 41,2 градуса, что стало температурным рекордом для страны.
До сих пор температурными рекордами были 41,1 градуса, зафиксированные в префектуре Сайтама в 2018 году, и такая же температура в городе Хамамацу префектуры Сидзуока в 2020 году.
В целом среда выдалась жаркой для большинства районов Японии. В Киото температура составила 39,5 градуса, в Осаке и Окаяме – 39,2, в Ниигате – 39.
Во вторник служба пожарной охраны Японии сообщила о 16 погибших и 10,8 тысячи госпитализированных с 21 по 27 июля из-за теплового удара на фоне жары.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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