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Курс юаня к рублю снижается на Мосбирже в среду

Курс юаня к рублю снижается на Мосбирже в среду - 30.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю снижается на Мосбирже в среду

Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в среду, но остается в верхней половине коридора 11-11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T13:20+0300

2025-07-30T13:20+0300

2025-07-30T13:20+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в среду, но остается в верхней половине коридора 11-11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.12 мск снижается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,36 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,36-11,41 рубля. Сдерживать ослабление российской валюты сейчас будут фундаментальные факторы в виде сохранения интереса к рублевым инструментам, медленного восстановления импорта из-за слабого внутреннего спроса и профицит юаневой ликвидности, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Учитывая эти факторы, ожидаем стабилизации курса юаня на Московской бирже в диапазоне 11-11,5 рубля. При этом попытки тестирования его верхней границы будут способствовать дальнейшей фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте, что также сдержит ее рост", - говорит он. Фундаментально позиции российской валюты продолжают оставаться сильными, также полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Ожидаем, что сальдо торгового баланса хоть и будет снижаться во втором полугодии, но останется положительным. Доходность по безрисковыми рублевым вложениям еще многие месяцы будет в разы превосходить уровень инфляции и валютные ставки. Поэтому экспортеры продолжат продавать основную часть валютной выручки", - поясняет он.

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юань, рубль, мосбиржа, рынок, торги