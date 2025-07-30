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Курс юаня к рублю снижается на Мосбирже в среду - 30.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250730/yuan-860111909.html
Курс юаня к рублю снижается на Мосбирже в среду
Курс юаня к рублю снижается на Мосбирже в среду - 30.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю снижается на Мосбирже в среду
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в среду, но остается в верхней половине коридора 11-11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T13:20+0300
2025-07-30T13:20+0300
экономика
юань
рубль
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в среду, но остается в верхней половине коридора 11-11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.12 мск снижается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,36 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,36-11,41 рубля. Сдерживать ослабление российской валюты сейчас будут фундаментальные факторы в виде сохранения интереса к рублевым инструментам, медленного восстановления импорта из-за слабого внутреннего спроса и профицит юаневой ликвидности, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Учитывая эти факторы, ожидаем стабилизации курса юаня на Московской бирже в диапазоне 11-11,5 рубля. При этом попытки тестирования его верхней границы будут способствовать дальнейшей фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте, что также сдержит ее рост", - говорит он. Фундаментально позиции российской валюты продолжают оставаться сильными, также полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Ожидаем, что сальдо торгового баланса хоть и будет снижаться во втором полугодии, но останется положительным. Доходность по безрисковыми рублевым вложениям еще многие месяцы будет в разы превосходить уровень инфляции и валютные ставки. Поэтому экспортеры продолжат продавать основную часть валютной выручки", - поясняет он.
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юань, рубль, мосбиржа, рынок, торги
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа, Рынок, Торги
13:20 30.07.2025
 
Курс юаня к рублю снижается на Мосбирже в среду

Юань дешевеет к рублю в среду на Мосбирже, оставаясь на уровне 11-11,5 рубля

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в среду, но остается в верхней половине коридора 11-11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.12 мск снижается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,36 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,36-11,41 рубля.
Сдерживать ослабление российской валюты сейчас будут фундаментальные факторы в виде сохранения интереса к рублевым инструментам, медленного восстановления импорта из-за слабого внутреннего спроса и профицит юаневой ликвидности, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Учитывая эти факторы, ожидаем стабилизации курса юаня на Московской бирже в диапазоне 11-11,5 рубля. При этом попытки тестирования его верхней границы будут способствовать дальнейшей фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте, что также сдержит ее рост", - говорит он.
Фундаментально позиции российской валюты продолжают оставаться сильными, также полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Ожидаем, что сальдо торгового баланса хоть и будет снижаться во втором полугодии, но останется положительным. Доходность по безрисковыми рублевым вложениям еще многие месяцы будет в разы превосходить уровень инфляции и валютные ставки. Поэтому экспортеры продолжат продавать основную часть валютной выручки", - поясняет он.
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Евро дорожает к доллару в среду днем
13:17
 
ЭкономикаюаньрубльМосбиржаРынокТорги
 
 
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