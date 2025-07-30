https://1prime.ru/20250730/yuan-860125209.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в рамках коррекции

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в рамках коррекции - 30.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в рамках коррекции

Курс китайской валюты к рублю в среду снижается в рамках коррекции после нескольких дней роста и обновления максимума с апреля – выше 11,5 рубля, следует из... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T16:13+0300

2025-07-30T16:13+0300

2025-07-30T16:13+0300

экономика

рынок

торги

сша

рф

дональд трамп

финам

ук альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624229_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c22e7b50306132b77057a2f4f82e8a2.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду снижается в рамках коррекции после нескольких дней роста и обновления максимума с апреля – выше 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.04 мск падал на 15 копеек (-1,35%) - до 11,27 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,26-11,41 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,59 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,240 против 7,187 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,01 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ Юань на Мосбирже в среду снижается по отношению к рублю после сильного роста в предыдущие дни. Курс в итоге, обновил максимум с апреля – выше отметки 11,5 рубля. Однако закрепляться на этом уровне пока не стал. "После санкционных новостей предыдущих дней пока не ясно, как президент США Дональд Трамп собирается воплощать свои санкционные угрозы, и велика вероятность, что дальше слов дело так и не зайдет. На этом фоне российские инвесторы предпочитают выжидать и понемногу корректируют предыдущее движение рынка", - комментирует Игорь Додонов из ФГ "Финам". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,13% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.08 мск повышалась на 0,2% - до 71,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,6% - до 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Ослабление рубля в предыдущие дни усилилось по нескольким причинам, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Усилился спрос на доллар на форексе. Это оказывает давление на все развивающиеся валюты, включая рубль. Геополитическая напряженность снова играет более значимую роль в курсообразовании. Угрозы новых энергетических санкций и обсуждение возможных ограничений в адрес российского экспорта увеличивают премию за риск — то есть закладывают дополнительную скидку в курс рубля, отражающую политические риски", - оценивает он. "Наконец, Банк России смягчает монетарную политику, снижая стоимость заимствований. Это делает рубль менее привлекательным по доходности. Доллар пока удержится в пределах 81-83 рублей, евро — в 94-96 рублей", - добавляет эксперт. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на завершение торговой сессии: 81–82 рубля, 94–95 рубля и 11,2–11,5 рубля, соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

https://1prime.ru/20250730/yuan-860111909.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, рф, дональд трамп, финам, ук альфа-капитал