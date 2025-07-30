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Эксперты МАГАТЭ подтвердили отсутствие повышения уровня радиации на ЗАЭС - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперты МАГАТЭ подтвердили отсутствие повышения уровня радиации на ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ подтвердили отсутствие повышения уровня радиации на ЗАЭС - 30.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты МАГАТЭ подтвердили отсутствие повышения уровня радиации на ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), подтвердили, что повышения уровня радиации на станции не зафиксировано, заявил гендиректор... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:35+0300
2025-07-30T14:35+0300
энергетика
энергодар
европа
рафаэль гросси
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ВЕНА, 30 июл - ПРАЙМ. Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), подтвердили, что повышения уровня радиации на станции не зафиксировано, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. "Команда МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции подтверждает, что на объекте не зафиксировано повышения уровня радиации", - приводятся слова Гросси в сообщении официального аккаунта МАГАТЭ в соцсети Х. Ранее пресс-служба станции заявила, что радиационный фон в районе ЗАЭС находится в пределах природной нормы, а сообщения о повышенном фоне недостоверны. Заявление было сделано в связи с появлением в ряде публичных источников сведений о якобы повышенном радиационном фоне. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ
Энергетика, Энергодар, ЕВРОПА, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
14:35 30.07.2025
 
Эксперты МАГАТЭ подтвердили отсутствие повышения уровня радиации на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: на ЗАЭС не зафиксировали повышения уровня радиации

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ВЕНА, 30 июл - ПРАЙМ. Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), подтвердили, что повышения уровня радиации на станции не зафиксировано, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
"Команда МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции подтверждает, что на объекте не зафиксировано повышения уровня радиации", - приводятся слова Гросси в сообщении официального аккаунта МАГАТЭ в соцсети Х.
Ранее пресс-служба станции заявила, что радиационный фон в районе ЗАЭС находится в пределах природной нормы, а сообщения о повышенном фоне недостоверны. Заявление было сделано в связи с появлением в ряде публичных источников сведений о якобы повышенном радиационном фоне.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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