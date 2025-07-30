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"Происходит давно". Захарова высказалась о тяжелой для ЕС сделке с США
"Происходит давно". Захарова высказалась о тяжелой для ЕС сделке с США - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Происходит давно". Захарова высказалась о тяжелой для ЕС сделке с США
Тяжелого для Европейского союза торгово-экономического договора с США и удара по экономике Европы можно было бы избежать, если бы Евросоюз стабильно получал газ | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T09:06+0300
2025-07-30T09:06+0300
2025-07-30T09:07+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Тяжелого для Европейского союза торгово-экономического договора с США и удара по экономике Европы можно было бы избежать, если бы Евросоюз стабильно получал газ из России или откуда-то еще, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа. "Это давно происходит. Если бы они получали стабильно российский газ или какой-либо еще, но стабильно, а у нас для этого был построен целый трубопровод. Допустим, построили бы они с кем-то еще трубопровод и получали бы по нему газ. Зачем бы им нужно было заниматься всем тем, чем они сейчас занимаются - увеличением в разы издержек своих граждан, уничтожением собственных производств, отбрасыванием себя на десятилетия назад?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. По ее мнению, к такому положению дел привела многолетняя системная работа англосаксов и тех бюрократов в ЕС и НАТО, которых англосаксы привели к власти и с которыми вместе работали против интересов жителей Европы.
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газ, европа, ес, нато
Экономика, Газ, ЕВРОПА, ЕС, НАТО
"Происходит давно". Захарова высказалась о тяжелой для ЕС сделке с США
Захарова о сделке ЕС с США: этого не было бы при стабильных поставках газа РФ
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Тяжелого для Европейского союза торгово-экономического договора с США и удара по экономике Европы можно было бы избежать, если бы Евросоюз стабильно получал газ из России или откуда-то еще, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа.
"Это давно происходит. Если бы они получали стабильно российский газ или какой-либо еще, но стабильно, а у нас для этого был построен целый трубопровод. Допустим, построили бы они с кем-то еще трубопровод и получали бы по нему газ. Зачем бы им нужно было заниматься всем тем, чем они сейчас занимаются - увеличением в разы издержек своих граждан, уничтожением собственных производств, отбрасыванием себя на десятилетия назад?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее мнению, к такому положению дел привела многолетняя системная работа англосаксов и тех бюрократов в ЕС и НАТО, которых англосаксы привели к власти и с которыми вместе работали против интересов жителей Европы.
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