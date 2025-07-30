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Захарова ответила на заявление Британии о признании Государства Палестины

Захарова ответила на заявление Британии о признании Государства Палестины - 30.07.2025, ПРАЙМ

Захарова ответила на заявление Британии о признании Государства Палестины

Западное спекулирование с признанием палестинского государства показывает, насколько мало для западников на самом деле значат международное право и права... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T10:34+0300

2025-07-30T10:34+0300

2025-07-30T10:34+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Западное спекулирование с признанием палестинского государства показывает, насколько мало для западников на самом деле значат международное право и права человека, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве. "Это говорит о том, насколько западники плевать хотели на каждого человека, на общность людей, на права человека, на гуманитарное право, на международное право. Вдумайтесь: угрожают признать Государство Палестина. Мы государством признали, у нас посольство действует, отношения развиваются, а они угрожают признать. Это таким образом пытаются остановить действия Израиля, руководства Израиля, которые привели к такому количеству жертв среди палестинцев", - сказала она в эфире радио Sputnik. Захарова подчеркнула, что невозможно представить спекулирование такого плана со стороны России. "Это же особая нота... Угрожают признанием. А люди-то где? Признанием чего? Это же не просто название на карте", - добавила дипломат. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://1prime.ru/20250729/izrail-860085558.html

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общество , россия, палестина, сша, ирландия, мария захарова, оон