https://1prime.ru/20250730/zakharova-860114334.html

Россия ответит на ограничения Норвегии против российских судов, заявил МИД

Россия ответит на ограничения Норвегии против российских судов, заявил МИД - 30.07.2025, ПРАЙМ

Россия ответит на ограничения Норвегии против российских судов, заявил МИД

Норвегия пренебрегает своими обязательствами в рамках двусторонних соглашений с Россией, вводя ограничения на работу российских рыболовных судов, и ограничения... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T14:11+0300

2025-07-30T14:11+0300

2025-07-30T14:11+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Норвегия пренебрегает своими обязательствами в рамках двусторонних соглашений с Россией, вводя ограничения на работу российских рыболовных судов, и ограничения Осло не останутся без российского ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во вторник в министерстве сообщили о вызове временного поверенного в делах Норвегии в РФ Рагнхильда Йохансена. По сообщению МИД, норвежскому дипломату вручили ноту протеста в связи с введенными в июле ограничениями в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением. "Налицо грубое пренебрежение со стороны Норвегии выполнением своих обязательств в рамках действующих двусторонних соглашений, включая и соглашение о взаимоотношениях в области рыболовства от 1976 года, а также прямое нарушение решений смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству... Вынуждены констатировать, что взаимовыгодному сотрудничеству с Норвегией в сфере рыболовства нанесен серьезный удар. Подобные недружественные действия Осло не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны", - сказала она на брифинге для СМИ.

https://1prime.ru/20250729/norvegiya-860079854.html

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россия, норвегия, рф, мария захарова, мид