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Россия ответит на ограничения Норвегии против российских судов, заявил МИД - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Россия ответит на ограничения Норвегии против российских судов, заявил МИД
Россия ответит на ограничения Норвегии против российских судов, заявил МИД - 30.07.2025, ПРАЙМ
Россия ответит на ограничения Норвегии против российских судов, заявил МИД
Норвегия пренебрегает своими обязательствами в рамках двусторонних соглашений с Россией, вводя ограничения на работу российских рыболовных судов, и ограничения... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:11+0300
2025-07-30T14:11+0300
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норвегия
рф
мария захарова
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Норвегия пренебрегает своими обязательствами в рамках двусторонних соглашений с Россией, вводя ограничения на работу российских рыболовных судов, и ограничения Осло не останутся без российского ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во вторник в министерстве сообщили о вызове временного поверенного в делах Норвегии в РФ Рагнхильда Йохансена. По сообщению МИД, норвежскому дипломату вручили ноту протеста в связи с введенными в июле ограничениями в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением. "Налицо грубое пренебрежение со стороны Норвегии выполнением своих обязательств в рамках действующих двусторонних соглашений, включая и соглашение о взаимоотношениях в области рыболовства от 1976 года, а также прямое нарушение решений смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству... Вынуждены констатировать, что взаимовыгодному сотрудничеству с Норвегией в сфере рыболовства нанесен серьезный удар. Подобные недружественные действия Осло не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны", - сказала она на брифинге для СМИ.
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россия, норвегия, рф, мария захарова, мид
РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, РФ, Мария Захарова, МИД
14:11 30.07.2025
 
Россия ответит на ограничения Норвегии против российских судов, заявил МИД

Захарова: Россия ответит на ограничения Норвегии против российских судов

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© fotolia.com / Marcel Schauer
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Норвегия пренебрегает своими обязательствами в рамках двусторонних соглашений с Россией, вводя ограничения на работу российских рыболовных судов, и ограничения Осло не останутся без российского ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник в министерстве сообщили о вызове временного поверенного в делах Норвегии в РФ Рагнхильда Йохансена. По сообщению МИД, норвежскому дипломату вручили ноту протеста в связи с введенными в июле ограничениями в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением.
"Налицо грубое пренебрежение со стороны Норвегии выполнением своих обязательств в рамках действующих двусторонних соглашений, включая и соглашение о взаимоотношениях в области рыболовства от 1976 года, а также прямое нарушение решений смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству... Вынуждены констатировать, что взаимовыгодному сотрудничеству с Норвегией в сфере рыболовства нанесен серьезный удар. Подобные недружественные действия Осло не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны", - сказала она на брифинге для СМИ.
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
МИД Норвегии раскритиковал двойные стандарты в отношении России и Израиля
Вчера, 18:23
 
РОССИЯНОРВЕГИЯРФМария ЗахароваМИД
 
 
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