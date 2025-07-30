https://1prime.ru/20250730/zakharova-860117499.html

МИД: Россия ответит на все случаи притеснения российских журналистов в ФРГ

МИД: Россия ответит на все случаи притеснения российских журналистов в ФРГ - 30.07.2025, ПРАЙМ

МИД: Россия ответит на все случаи притеснения российских журналистов в ФРГ

Россия будет отвечать на все случаи притеснения российских журналистов в Германии, со стороны Берлина это целенаправленное желание зачистить свое информационное | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T14:51+0300

2025-07-30T14:51+0300

2025-07-30T14:51+0300

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мария захарова

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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Россия будет отвечать на все случаи притеснения российских журналистов в Германии, со стороны Берлина это целенаправленное желание зачистить свое информационное пространство, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости. "Это целенаправленное желание зачистить свое собственное информационное поле, сделать это разными методами", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она подчеркнула, что это желание продиктовано в том числе и тем, что российские медиа пользуются спросом в обществе, из-за этого Берлин участвует в "репрессиях" против российских журналистов на уровне всего Европейского союза. "Со своей стороны мы ответственно заявляем, что на каждый случай притеснения наших журналистов в ФРГ будем оперативно реагировать и будем вынуждены принимать - симметричные, асимметричные - разные меры в отношении немецких корреспондентов, которые работают в нашей стране", - подчеркнула представитель МИД РФ. Ранее глава представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергей Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.

https://1prime.ru/20250730/zakharova-860093505.html

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общество , россия, германия, берлин, рф, мария захарова