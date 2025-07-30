Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД заявили о подрыве суверенитета ЕС из-за сделки с США - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250730/zakharova-860121493.html
В МИД заявили о подрыве суверенитета ЕС из-за сделки с США
В МИД заявили о подрыве суверенитета ЕС из-за сделки с США - 30.07.2025, ПРАЙМ
В МИД заявили о подрыве суверенитета ЕС из-за сделки с США
Обязательство ЕС по закупкам энергоносителей из США, содержащееся в объявленной торговой сделке Евросоюза с Вашингтоном, подрывает экономический суверенитет его | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:04+0300
2025-07-30T15:04+0300
экономика
сша
мария захарова
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_75bf64f9135bcd184d5f32399d3e2208.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Обязательство ЕС по закупкам энергоносителей из США, содержащееся в объявленной торговой сделке Евросоюза с Вашингтоном, подрывает экономический суверенитет его членов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Взятое Урсулой фон дер Ляйен обязательство относительно многомиллиардных закупок американских энергоносителей на замену значительно более привлекательным в ценовом плане и стабильным российским - это квинтэссенция проводимой Еврокомиссией в последние годы линии на подрыв экономического суверенитета стран ЕС с ползучим перераспределением полномочий в пользу евробюрократии", - сказала она на брифинге для СМИ. Комментируя объявленные договоренности ЕС с США, Захарова также подчеркнула, что Евросоюз в прямом смысле слова разделся догола, сняв с себя последнее.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа.
https://1prime.ru/20250730/poshliny-860110170.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_30d95872ea87186f1e8c2a9158285832.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, мария захарова, ес
Экономика, США, Мария Захарова, ЕС
15:04 30.07.2025
 
В МИД заявили о подрыве суверенитета ЕС из-за сделки с США

МИД: обязательство закупать энергоносители США подрывает суверенитет членов ЕС

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Обязательство ЕС по закупкам энергоносителей из США, содержащееся в объявленной торговой сделке Евросоюза с Вашингтоном, подрывает экономический суверенитет его членов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Взятое Урсулой фон дер Ляйен обязательство относительно многомиллиардных закупок американских энергоносителей на замену значительно более привлекательным в ценовом плане и стабильным российским - это квинтэссенция проводимой Еврокомиссией в последние годы линии на подрыв экономического суверенитета стран ЕС с ползучим перераспределением полномочий в пользу евробюрократии", - сказала она на брифинге для СМИ.
Комментируя объявленные договоренности ЕС с США, Захарова также подчеркнула, что Евросоюз в прямом смысле слова разделся догола, сняв с себя последнее.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
СМИ: торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь
12:51
 
ЭкономикаСШАМария ЗахароваЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала