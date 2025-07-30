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В МИД заявили о подрыве суверенитета ЕС из-за сделки с США
В МИД заявили о подрыве суверенитета ЕС из-за сделки с США - 30.07.2025, ПРАЙМ
В МИД заявили о подрыве суверенитета ЕС из-за сделки с США
Обязательство ЕС по закупкам энергоносителей из США, содержащееся в объявленной торговой сделке Евросоюза с Вашингтоном, подрывает экономический суверенитет его | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:04+0300
2025-07-30T15:04+0300
2025-07-30T15:04+0300
экономика
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Обязательство ЕС по закупкам энергоносителей из США, содержащееся в объявленной торговой сделке Евросоюза с Вашингтоном, подрывает экономический суверенитет его членов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Взятое Урсулой фон дер Ляйен обязательство относительно многомиллиардных закупок американских энергоносителей на замену значительно более привлекательным в ценовом плане и стабильным российским - это квинтэссенция проводимой Еврокомиссией в последние годы линии на подрыв экономического суверенитета стран ЕС с ползучим перераспределением полномочий в пользу евробюрократии", - сказала она на брифинге для СМИ. Комментируя объявленные договоренности ЕС с США, Захарова также подчеркнула, что Евросоюз в прямом смысле слова разделся догола, сняв с себя последнее.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа.
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сша, мария захарова, ес
Экономика, США, Мария Захарова, ЕС
В МИД заявили о подрыве суверенитета ЕС из-за сделки с США
МИД: обязательство закупать энергоносители США подрывает суверенитет членов ЕС
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Обязательство ЕС по закупкам энергоносителей из США, содержащееся в объявленной торговой сделке Евросоюза с Вашингтоном, подрывает экономический суверенитет его членов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Взятое Урсулой фон дер Ляйен обязательство относительно многомиллиардных закупок американских энергоносителей на замену значительно более привлекательным в ценовом плане и стабильным российским - это квинтэссенция проводимой Еврокомиссией в последние годы линии на подрыв экономического суверенитета стран ЕС с ползучим перераспределением полномочий в пользу евробюрократии", - сказала она на брифинге для СМИ.
Комментируя объявленные договоренности ЕС с США, Захарова также подчеркнула, что Евросоюз в прямом смысле слова разделся догола, сняв с себя последнее.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа.
СМИ: торговый конфликт между ЕС и США может разгореться вновь