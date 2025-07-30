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"Орешник" покажется летним сном". Впереди битва с Западом, уверены эксперты
"Орешник" покажется летним сном". Впереди битва с Западом, уверены эксперты - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Орешник" покажется летним сном". Впереди битва с Западом, уверены эксперты
Исход главного сражения Российской Федерации с Западом будет решен не на Украине. Такой прогноз в беседе с радио Sputnik сделал военный эксперт Александр... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T23:49+0300
2025-07-30T23:49+0300
2025-07-30T23:53+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Исход главного сражения Российской Федерации с Западом будет решен не на Украине. Такой прогноз в беседе с радио Sputnik сделал военный эксперт Александр Артамонов.По его убеждению, в военном противостоянии с Евросоюзом российские войска будут вести себя куда менее осторожно, чем на Украине. В сражениях с западными странами, как считает Артамонов, Россия будет применять все виды тяжелых вооружений."Если эти негодяи (Запад - прим. ред.) снова решат устроить Drang nach Osten (натиск на Восток - прим. ред.), терпение у нас на исходе... "Орешник" им покажется тихим летним сном", - предсказал эксперт, добавив, что России между тем не стоит "бежать впереди поросячьего визга".
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россия, запад, противостояние, украина, экспертное мнение
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, противостояние, УКРАИНА, экспертное мнение
"Орешник" покажется летним сном". Впереди битва с Западом, уверены эксперты
Артамонов: исход главного сражения России с Западом будет решаться не на Украине
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
Исход главного сражения Российской Федерации с Западом будет решен не на Украине. Такой прогноз в беседе с радио Sputnik
сделал военный эксперт Александр Артамонов.
По его убеждению, в военном противостоянии с Евросоюзом российские войска будут вести себя куда менее осторожно, чем на Украине. В сражениях с западными странами, как считает Артамонов, Россия будет применять все виды тяжелых вооружений.
"Если эти негодяи (Запад - прим. ред.) снова решат устроить Drang nach Osten (натиск на Восток - прим. ред.), терпение у нас на исходе... "Орешник" им покажется тихим летним сном", - предсказал эксперт, добавив, что России между тем не стоит "бежать впереди поросячьего визга".
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