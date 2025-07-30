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"Или убрать, или уйти". Дубинский раскрыл, какой выбор Трамп дал Зеленскому - 30.07.2025, ПРАЙМ
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"Или убрать, или уйти". Дубинский раскрыл, какой выбор Трамп дал Зеленскому
"Или убрать, или уйти". Дубинский раскрыл, какой выбор Трамп дал Зеленскому - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Или убрать, или уйти". Дубинский раскрыл, какой выбор Трамп дал Зеленскому
Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум — уволить главу офиса президента... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:13+0300
2025-07-30T11:13+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
андрей ермак
ультиматум
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум — уволить главу офиса президента Андрея Ермака. По мнению Дубинского, фактически решения на Украине принимает не Зеленский, а Ермак, с которым администрация Трампа не желает сотрудничать."Поэтому Зеленскому предоставлен выбор - или убрать Ермака, &lt;...&gt; или уйти вместе с ним", — написал депутат в своем Telegram-канале.Ранее пресс-служба СВР сообщила, что в Альпах состоялась встреча представителей США и Великобритании с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсуждалась возможная замена Зеленского. В переговорах участвовали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. По информации ведомства, США и Великобритания заявили о намерении выдвинуть Залужного на пост президента Украины, а Ермак и Буданов* выразили согласие с этим решением.В СВР также подчеркнули, что данное соглашение объясняет причины попыток главы киевского режима ограничить полномочия украинских антикоррупционных органов.* Признан в России террористом и экстремистом.
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сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, андрей ермак, ультиматум
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Ультиматум
11:13 30.07.2025
 
"Или убрать, или уйти". Дубинский раскрыл, какой выбор Трамп дал Зеленскому

Дубинский: Трамп поставил ультиматум Зеленскому по увольнению Андрея Ермака

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум — уволить главу офиса президента Андрея Ермака.
По мнению Дубинского, фактически решения на Украине принимает не Зеленский, а Ермак, с которым администрация Трампа не желает сотрудничать.
"Поэтому Зеленскому предоставлен выбор - или убрать Ермака, <...> или уйти вместе с ним", — написал депутат в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба СВР сообщила, что в Альпах состоялась встреча представителей США и Великобритании с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсуждалась возможная замена Зеленского. В переговорах участвовали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. По информации ведомства, США и Великобритания заявили о намерении выдвинуть Залужного на пост президента Украины, а Ермак и Буданов* выразили согласие с этим решением.
В СВР также подчеркнули, что данное соглашение объясняет причины попыток главы киевского режима ограничить полномочия украинских антикоррупционных органов.

* Признан в России террористом и экстремистом.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
США и Великобритания обсудили с Ермаком замену Зеленского, заявила СВР
Вчера, 15:09
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакУльтиматум
 
 
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