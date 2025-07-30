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"Или убрать, или уйти". Дубинский раскрыл, какой выбор Трамп дал Зеленскому

"Или убрать, или уйти". Дубинский раскрыл, какой выбор Трамп дал Зеленскому - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Или убрать, или уйти". Дубинский раскрыл, какой выбор Трамп дал Зеленскому

Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум — уволить главу офиса президента... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:13+0300

2025-07-30T11:13+0300

2025-07-30T11:13+0300

политика

сша

дональд трамп

украина

владимир зеленский

андрей ермак

ультиматум

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум — уволить главу офиса президента Андрея Ермака. По мнению Дубинского, фактически решения на Украине принимает не Зеленский, а Ермак, с которым администрация Трампа не желает сотрудничать."Поэтому Зеленскому предоставлен выбор - или убрать Ермака, <...> или уйти вместе с ним", — написал депутат в своем Telegram-канале.Ранее пресс-служба СВР сообщила, что в Альпах состоялась встреча представителей США и Великобритании с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсуждалась возможная замена Зеленского. В переговорах участвовали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. По информации ведомства, США и Великобритания заявили о намерении выдвинуть Залужного на пост президента Украины, а Ермак и Буданов* выразили согласие с этим решением.В СВР также подчеркнули, что данное соглашение объясняет причины попыток главы киевского режима ограничить полномочия украинских антикоррупционных органов.* Признан в России террористом и экстремистом.

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сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, андрей ермак, ультиматум