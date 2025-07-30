https://1prime.ru/20250730/zelenskiy-860102244.html
"Или убрать, или уйти". Дубинский раскрыл, какой выбор Трамп дал Зеленскому
"Или убрать, или уйти". Дубинский раскрыл, какой выбор Трамп дал Зеленскому - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Или убрать, или уйти". Дубинский раскрыл, какой выбор Трамп дал Зеленскому
Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум — уволить главу офиса президента... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:13+0300
2025-07-30T11:13+0300
2025-07-30T11:13+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
андрей ермак
ультиматум
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682160_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_e7030ad1b40cbf6bd54caf11f4c83ce5.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум — уволить главу офиса президента Андрея Ермака. По мнению Дубинского, фактически решения на Украине принимает не Зеленский, а Ермак, с которым администрация Трампа не желает сотрудничать."Поэтому Зеленскому предоставлен выбор - или убрать Ермака, <...> или уйти вместе с ним", — написал депутат в своем Telegram-канале.Ранее пресс-служба СВР сообщила, что в Альпах состоялась встреча представителей США и Великобритании с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсуждалась возможная замена Зеленского. В переговорах участвовали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. По информации ведомства, США и Великобритания заявили о намерении выдвинуть Залужного на пост президента Украины, а Ермак и Буданов* выразили согласие с этим решением.В СВР также подчеркнули, что данное соглашение объясняет причины попыток главы киевского режима ограничить полномочия украинских антикоррупционных органов.* Признан в России террористом и экстремистом.
https://1prime.ru/20250729/svr-860074089.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682160_367:0:3096:2047_1920x0_80_0_0_321f88359ea809ba9e74109040171a6a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, андрей ермак, ультиматум
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Ультиматум
"Или убрать, или уйти". Дубинский раскрыл, какой выбор Трамп дал Зеленскому
Дубинский: Трамп поставил ультиматум Зеленскому по увольнению Андрея Ермака
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум — уволить главу офиса президента Андрея Ермака.
По мнению Дубинского, фактически решения на Украине принимает не Зеленский, а Ермак, с которым администрация Трампа не желает сотрудничать.
"Поэтому Зеленскому предоставлен выбор - или убрать Ермака, <...> или уйти вместе с ним", — написал депутат в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба СВР сообщила, что в Альпах состоялась встреча представителей США и Великобритании с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсуждалась возможная замена Зеленского. В переговорах участвовали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. По информации ведомства, США и Великобритания заявили о намерении выдвинуть Залужного на пост президента Украины, а Ермак и Буданов* выразили согласие с этим решением.
В СВР также подчеркнули, что данное соглашение объясняет причины попыток главы киевского режима ограничить полномочия украинских антикоррупционных органов.
* Признан в России террористом и экстремистом.
США и Великобритания обсудили с Ермаком замену Зеленского, заявила СВР