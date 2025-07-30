https://1prime.ru/20250730/zelenskiy-860128131.html

"Слабее, чем когда-либо": лимит поддержки Зеленского исчерпан, пишет Unherd

"Слабее, чем когда-либо": лимит поддержки Зеленского исчерпан, пишет Unherd - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Слабее, чем когда-либо": лимит поддержки Зеленского исчерпан, пишет Unherd

Политическая позиция Владимира Зеленского после принятых им решений в отношении антикоррупционных ведомств НАБУ и САП сейчас является самой уязвимой с начала... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T17:15+0300

2025-07-30T17:15+0300

2025-07-30T17:15+0300

политика

общество

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поддержка

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Политическая позиция Владимира Зеленского после принятых им решений в отношении антикоррупционных ведомств НАБУ и САП сейчас является самой уязвимой с начала конфликта в феврале 2022 года, отмечает колумнист интернет-издания Unherd Томас Фази.По мнению Фази, вместо того чтобы укреплять власть, Зеленский столкнулся с беспрецедентной критикой со стороны западных союзников и самой масштабной внутренней оппозицией на Украине. Автор подчеркивает, что длительная проблема коррупции в стране с начала конфликта лишь усугубилась."Даже если он переживет этот кризис ... политическая позиция (Зеленского - ред.) кажется слабее, чем она когда-либо была с февраля 2022 года. Протесты продемонстрировали рост общественного несогласия с его правительством и раскрыли лимит его ранее непоколебимой поддержки со стороны Запада", - говорится в публикации. Фази утверждает, что западные правительства, а в особенности администрация США, пришли к выводу о необходимости смены Зеленского и уже готовят почву для этого. Он отмечает, что масштаб и интенсивность нынешних протестов действительно впечатляют: с февраля 2022 года Киев вводил жесткие меры — военное положение, запреты оппозиционных партий и СМИ — однако ни разу не сталкивался с таким уровнем общественного недовольства. Эти меры использовались не только для централизации власти, но и для подавления голосов критиков политики главы киевского режима "война любой ценой". В статье также подчеркивается рост сопротивления среди украинцев против принудительной мобилизации, которую многие воспринимают как смертельный приговор, а не гражданский долг.22 июля Верховная Рада поддержала законопроект, предложенный партией Владимира Зеленского "Слуга народа", который отменяет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал этот документ. Однако после вспышки протестов по всей стране 24 июля глава киевского режима заявил о согласовании обратной законодательной инициативы, направленной на восстановление независимости этих органов. Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил, что рассмотрение этой инициативы состоится 31 июля.В свою очередь, бывший депутат Верховной Рады и участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в интервью РИА Новости заявил, что Зеленский под давлением США пошел на уступки. По его мнению, протесты организованы западными НКО, а давление на режим исходит из Вашингтона, который "кукловодит процессом". Килинкаров добавил, что НАБУ и САП в течение десяти лет собирали компромат на представителей киевской власти, и теперь США потребовали передать им эти материалы. По его словам, президент США Дональд Трамп отдал приказ "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".

https://1prime.ru/20250730/zelenskiy-860102244.html

украина

сша

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общество , украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, поддержка, протесты