https://1prime.ru/20250730/zemletryasenie-860091324.html

Глава Сахалинской области сделал заявление о землетрясениях и цунами

Глава Сахалинской области сделал заявление о землетрясениях и цунами - 30.07.2025, ПРАЙМ

Глава Сахалинской области сделал заявление о землетрясениях и цунами

Жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил губернатор региона Валерий... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T08:21+0300

2025-07-30T08:21+0300

2025-07-30T08:49+0300

происшествия

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860091171_4:0:784:439_1920x0_80_0_0_eb9b0c279d8016764b4a903d0611e729.jpg

МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил губернатор региона Валерий Лимаренко. "Жертв и разрушений нет. Это главное", - отметил глава региона.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ."Мы думаем, что повреждены электрические сети. Масштаб мы не знаем сейчас. Электричество мы отключили все и включим только после команд МЧС о том, что можно зайти в город. Мы предполагаем, что и какие-то сети водоснабжения. Все это будет осмотрено специалистами и будет принято решение по восстановлению. Зримых разрешений нет", - сказал Лимаренко.Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

https://1prime.ru/20250730/chs-860090225.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия