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Глава Сахалинской области сделал заявление о землетрясениях и цунами - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Глава Сахалинской области сделал заявление о землетрясениях и цунами
Глава Сахалинской области сделал заявление о землетрясениях и цунами - 30.07.2025, ПРАЙМ
Глава Сахалинской области сделал заявление о землетрясениях и цунами
Жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил губернатор региона Валерий... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T08:21+0300
2025-07-30T08:49+0300
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил губернатор региона Валерий Лимаренко. "Жертв и разрушений нет. Это главное", - отметил глава региона.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ."Мы думаем, что повреждены электрические сети. Масштаб мы не знаем сейчас. Электричество мы отключили все и включим только после команд МЧС о том, что можно зайти в город. Мы предполагаем, что и какие-то сети водоснабжения. Все это будет осмотрено специалистами и будет принято решение по восстановлению. Зримых разрешений нет", - сказал Лимаренко.Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
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общество , россия
Происшествия, Общество , РОССИЯ
08:21 30.07.2025 (обновлено: 08:49 30.07.2025)
 
Глава Сахалинской области сделал заявление о землетрясениях и цунами

Лимаренко: жертв и разрушений после землетрясения в Сахалинской области нет

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкНа Камчатке произошло мощное землетрясение
На Камчатке произошло мощное землетрясение
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил губернатор региона Валерий Лимаренко.
"Жертв и разрушений нет. Это главное", - отметил глава региона.

Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.

  • Третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, но люди успели эвакуироваться;
  • Угроза цунами не отменена только в цунамиопасной зоне, это территория, прилегающая к порту, Северо-Курильск находится в безопасной зоне;
  • Система здравоохранения после землетрясения на Камчатке переведена в усиленный режим работы;
  • Угроза цунами сохраняется на островах Парамушир и Шумшу в Сахалинской области;
  • Четыре волны цунами прошли в Северо-Курильске после землетрясения с заплеском порядка до 200 метров;
  • Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь инструментальный период, магнитуда составила 8,8, ожидаются продолжительные афтершоки;
  • После волны цунами в Северо-Курильске повреждены электрические сети, масштаб пока не известен.
"Мы думаем, что повреждены электрические сети. Масштаб мы не знаем сейчас. Электричество мы отключили все и включим только после команд МЧС о том, что можно зайти в город. Мы предполагаем, что и какие-то сети водоснабжения. Все это будет осмотрено специалистами и будет принято решение по восстановлению. Зримых разрешений нет", - сказал Лимаренко.
Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
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