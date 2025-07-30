Глава Сахалинской области сделал заявление о землетрясениях и цунами
Лимаренко: жертв и разрушений после землетрясения в Сахалинской области нет
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкНа Камчатке произошло мощное землетрясение
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Жертв и разрушений после землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области нет. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил губернатор региона Валерий Лимаренко.
"Жертв и разрушений нет. Это главное", - отметил глава региона.
Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.
- Третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, но люди успели эвакуироваться;
- Угроза цунами не отменена только в цунамиопасной зоне, это территория, прилегающая к порту, Северо-Курильск находится в безопасной зоне;
- Система здравоохранения после землетрясения на Камчатке переведена в усиленный режим работы;
- Угроза цунами сохраняется на островах Парамушир и Шумшу в Сахалинской области;
- Четыре волны цунами прошли в Северо-Курильске после землетрясения с заплеском порядка до 200 метров;
- Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь инструментальный период, магнитуда составила 8,8, ожидаются продолжительные афтершоки;
- После волны цунами в Северо-Курильске повреждены электрические сети, масштаб пока не известен.
"Мы думаем, что повреждены электрические сети. Масштаб мы не знаем сейчас. Электричество мы отключили все и включим только после команд МЧС о том, что можно зайти в город. Мы предполагаем, что и какие-то сети водоснабжения. Все это будет осмотрено специалистами и будет принято решение по восстановлению. Зримых разрешений нет", - сказал Лимаренко.
Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.