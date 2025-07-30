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Эпицентр землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане
Эпицентр землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане - 30.07.2025, ПРАЙМ
Эпицентр землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане
Эпицентр мощного землетрясения в Камчатском крае магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров, рассказал РИА Новости... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T09:35+0300
2025-07-30T09:35+0300
2025-07-30T09:35+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Эпицентр мощного землетрясения в Камчатском крае магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Эпицентр землетрясения на Камчатке магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.
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Эпицентр землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане
Эпицентр землетрясения на Камчатке находился на глубине 17 километров
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Эпицентр мощного землетрясения в Камчатском крае магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Эпицентр землетрясения на Камчатке магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.
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