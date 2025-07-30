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Эпицентр землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане

Эпицентр землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане - 30.07.2025, ПРАЙМ

Эпицентр землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане

Эпицентр мощного землетрясения в Камчатском крае магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров, рассказал РИА Новости... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T09:35+0300

2025-07-30T09:35+0300

2025-07-30T09:35+0300

происшествия

общество

камчатский край

камчатка

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Эпицентр мощного землетрясения в Камчатском крае магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Эпицентр землетрясения на Камчатке магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.

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камчатский край

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общество , камчатский край, камчатка